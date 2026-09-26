ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 129,34 μονάδων (+0,48%), στις 27.068,71 μονάδες.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από την άνοδο των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 478,64 μονάδων (+0,93%), στις 51.828,62 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 129,34 μονάδων (+0,48%), στις 27.068,71 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 39,28 μονάδων (+0,51%), στις 7.743,41 μονάδες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
23:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ελλάς-Σερβία-Ορθοδοξία», φώναξαν μαζί Έλληνες και Σέρβοι φίλαθλοι (Video)
11:53 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές
05:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
15:08 ∙ LIFESTYLE