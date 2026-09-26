ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 129,34 μονάδων (+0,48%), στις 27.068,71 μονάδες.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από την άνοδο των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 478,64 μονάδων (+0,93%), στις 51.828,62 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 129,34 μονάδων (+0,48%), στις 27.068,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 39,28 μονάδων (+0,51%), στις 7.743,41 μονάδες.

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