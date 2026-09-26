ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από την άνοδο των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 478,64 μονάδων (+0,93%), στις 51.828,62 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 129,34 μονάδων (+0,48%), στις 27.068,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 39,28 μονάδων (+0,51%), στις 7.743,41 μονάδες.

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