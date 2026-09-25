Wall Street: Μικτό κλείσιμο με φόντο τη Μέση Ανατολή – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με φόντο τη Μέση Ανατολή – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα
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Μικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (24/9) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 161,61 μονάδων (-0,31%), στις 51.349,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 3,33 μονάδων (+0,01%), στις 26.939,37 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,90 μονάδων (-0,02%), στις 7.704,13 μονάδες.

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