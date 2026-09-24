Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νίκαια

Snapshot Η 16χρονη Μαργαρίτα Δ. εξαφανίστηκε από τη Νίκαια στις 15 Ιουλίου 2026.

Η ανακοίνωση για την εξαφάνιση έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή της Μαργαρίτας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Μαργαρίτα έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, με καστανά μαλλιά και μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την Νίκαια, η οποία αγνοείται από τις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η ενημέρωση για το περιστατικό έγινε σήμερα, 24/09/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοιπου θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη,έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζφόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

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