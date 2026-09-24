Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νίκαια

Τα ίχνη της αγνοούνται από τα μέσα Ιουλίου

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Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 16χρονη Μαργαρίτα Δ. εξαφανίστηκε από τη Νίκαια στις 15 Ιουλίου 2026.
  • Η ανακοίνωση για την εξαφάνιση έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
  • Υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή της Μαργαρίτας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.
  • Η Μαργαρίτα έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, με καστανά μαλλιά και μάτια.
  • Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την Νίκαια, η οποία αγνοείται από τις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η ενημέρωση για το περιστατικό έγινε σήμερα, 24/09/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοιπου θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη,έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζφόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

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