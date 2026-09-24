Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

Snapshot Η λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) παρατείνεται έως τις 02:10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση θεατών συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 έχουν οριστεί συγκεκριμένες ώρες από Πειραιά, Κηφισιά, Ειρήνη και Αττική.

Τη νύχτα του Σαββάτου, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ λειτουργούν 24 ώρες, επιτρέποντας μετεπιβίβαση στους θεατές.

Η παράταση λειτουργίας στο ΗΣΑΠ αφορά αποκλειστικά τη βραδινή εξυπηρέτηση θεατών της συναυλίας της Άννας Βίσση. Snapshot powered by AI

Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τις 02:10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.

Διαβάστε επίσης