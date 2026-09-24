Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

Παρατείνεται η λειτουργία του Ηλεκτρικού για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

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Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) παρατείνεται έως τις 02:10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση θεατών συναυλίας στο ΟΑΚΑ.
  • Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 έχουν οριστεί συγκεκριμένες ώρες από Πειραιά, Κηφισιά, Ειρήνη και Αττική.
  • Τη νύχτα του Σαββάτου, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ λειτουργούν 24 ώρες, επιτρέποντας μετεπιβίβαση στους θεατές.
  • Η παράταση λειτουργίας στο ΗΣΑΠ αφορά αποκλειστικά τη βραδινή εξυπηρέτηση θεατών της συναυλίας της Άννας Βίσση.
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Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τις 02:10 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.

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