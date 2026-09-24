Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

Snapshot Ο Παναθηναϊκός AKTOR κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague υποδεχόμενος την Παρί στο Telekom Center Athens.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει επίσημα μετά από 5.227 ημέρες στον πάγκο της ομάδας.

Απουσιάζουν σημαντικοί παίκτες όπως οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ.

Επιστρέφει από τραυματισμό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και συμπεριλήφθηκε στην 12άδα του Παναθηναϊκού. Snapshot powered by AI

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κάνει πρεμιέρα στην Euroleague της σεζόν 2026-27, υποδεχόμενος την Παρί στο Telekom Center Athens (21:15).

Οι «πράσινοι» στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 5.227 μέρες, θέλουν να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση, έχοντας στο πλευρό τους και τον κόσμο τους.

Μια ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα έγινε γνωστή και η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Σέρβο προπονητή να έχει να αντιμετωπίσει τις σημαντικές απουσίες των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Αντίθετα, επιστρέφει από τραυματισμό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Αναλυτικά η 12άδα των «πράσινων»: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας.

Με πληροφορίες από onsports.gr

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