Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες
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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, στην τοπική κοινότητα Σαγιάδας, του δήμου Φιλιάτων Θεσπρωτίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα.
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Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση
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