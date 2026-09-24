Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, στην τοπική κοινότητα Σαγιάδας, του δήμου Φιλιάτων Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα.

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