Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ
Ο δρόμος κλείνει για μήνες και η Olivia πρέπει να υπολογίσει μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας τις ανάγκες της οικογένειας
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Η Olivia Jones ζει με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους στο Eagle, μια μικρή κοινότητα της Αλάσκας όπου ο χειμώνας δεν είναι απλώς μια δύσκολη εποχή, αλλά καθορίζει την καθημερινότητα των κατοίκων για μήνες. Η ζωή εκεί απαιτεί προετοιμασία. Ο δρόμος που συνδέει το Eagle με το Fairbanks, το κοντινότερο μεγάλο αστικό κέντρο, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος για περίπου έξι μήνες τον χρόνο. Έτσι, ο Σεπτέμβριος είναι για την οικογένεια ο μήνας της μεγάλης προμήθειας.
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