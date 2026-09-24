Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

Απόψε στις 22:00 το παιχνίδι κληρώνει 1 εκατ. ευρώ

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Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ
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Το έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ διεκδικούν απόψε οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ, μετά τη μεγάλη επιτυχία ενός υπερτυχερού που κέρδισε περισσότερα από 9,6 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής.

Ο μεγάλος νικητής έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ online μέσω του allwyn.gr, επιλέγοντας την Τυχαία Επιλογή για τη συμπλήρωση του δελτίου με το οποίο κέρδισε το τζακ ποτ των 9.693.320 εκατ. ευρώ.

ΤΖΟΚΕΡ Group Play για συμμετοχή στο παιχνίδι με ομαδικά δελτία

Η αποψινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 με την κατάθεση δελτίων να ολοκληρώνεται μισή ώρα νωρίτερα, στις 21:30.

Για όσους προτιμούν να συμμετέχουν ομαδικά στο παιχνίδι υπάρχει και το ΤΖΟΚΕΡ Group Play. Οι online παίκτες μπορούν να αγοράσουν συμμετοχές σε ομαδικά δελτία, επιμερίζοντας τόσο το κόστος όσο και τα κέρδη.

Στο allwyn.gr και στο Allwyn App υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ομαδικά δελτία, με περισσότερους από 5 επιλεγμένους αριθμούς και συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ.

Ο κάθε παίκτης επιλέγει σε ποιο ομαδικό δελτίο θέλει να συμμετάσχει και με πόσες συμμετοχές. Για να κατατεθεί επιτυχώς το ομαδικό δελτίο, θα πρέπει πρώτα να έχουν συμπληρωθεί όλες οι διαθέσιμες συμμετοχές του.

Το ΤΖΟΚΕΡ έχει τρεις εβδομαδιαίες κληρώσεις, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Όλες οι κληρώσεις πραγματοποιούνται στις 22:00 και μεταδίδονται ζωντανά μέσα από το κανάλι της Allwyn στο YouTube, το allwyn.gr και την εφαρμογή Allwyn App.

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