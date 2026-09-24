Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

 Ένας 64χρονος σκοτώθηκε σε πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Εθνική Οδό Καβάλας - Ξάνθης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:30 στο 7,5ο χιλιόμετρο της συγκεκριμένης οδού.
  • Ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα.
  • Η Τροχαία Καβάλας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα, καθώς ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μηχανής να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Καβάλας, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Ο ανιψιός της στο στόχαστρο της περιουσίας της - Καταγγελίες για εκβιασμό και απειλές

14:23ΕΘΝΙΚΑ

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και εχθρικό drone

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

14:13LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Κομψός με κοστούμι στο Σαν Σεμπαστιάν - Η Ινές ντε Ραμόν μαγνήτισε τα βλέμματα με το φόρεμά της

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη και συνελήφθη

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα» - Τι είπε για την κβαντική ιατρική

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο δολοφόνος της 25χρονης Πηνελόπης - Δεν τον αναλάμβανε δικηγόρος κι ορίστηκε από τις Αρχές

13:41ΥΓΕΙΑ

Ιριδοδιάγνωση και ασκήσεις που υπόσχονται να «καταργήσουν» τα γυαλιά: Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

13:28ANNOUNCEMENTS

Ζευγάρι στη ζωή, αντίπαλοι στη σκηνή - Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου για δεύτερη χρονιά στη «Δεσποινίδα Τζούλια»

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης – Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση και το επίδομα θέρμανσης

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Μαϊμού» αστυνομικός πούλησε προστασία σε 90χρονο και του άρπαξε 80.000 ευρώ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Εκτός κινδύνου το 3χρονο αγοράκι που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα σε αυτοκίνητο

13:08WHAT THE FACT

Λισαβόνα: 30.000 αποστειρωμένα κουνούπια κατά του ασιατικού κουνουπιού τίγρης

13:08ΥΓΕΙΑ

Botox - υαλουρονικό οξύ: Μόνο αυτές οι ιατρικές ειδικότητες επιτρέπεται να κάνουν αισθητική εφαρμογή

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

12:52ANNOUNCEMENTS

MagentaTV: Νέα σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές, blockbusters και πολυαναμενόμενες σειρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα» - Τι είπε για την κβαντική ιατρική

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας - «Παράνομα τα μηχανήματα, μας είπε ψέματα η Γάκα»»

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο δολοφόνος της 25χρονης Πηνελόπης - Δεν τον αναλάμβανε δικηγόρος κι ορίστηκε από τις Αρχές

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης – Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση και το επίδομα θέρμανσης

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ