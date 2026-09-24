Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

Snapshot Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:30 στο 7,5ο χιλιόμετρο της συγκεκριμένης οδού.

Ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα.

Η Τροχαία Καβάλας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα, καθώς ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μηχανής να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Καβάλας, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.