Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία
Ένας 64χρονος σκοτώθηκε σε πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Εθνική Οδό Καβάλας - Ξάνθης
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- Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:30 στο 7,5ο χιλιόμετρο της συγκεκριμένης οδού.
- Ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα.
- Η Τροχαία Καβάλας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Τραγικό τέλος είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα, καθώς ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας - Ξάνθης.
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 64χρονος οδηγός της μίας μηχανής να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.
Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Καβάλας, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.