Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

Snapshot Η Άννα Βίσση βρίσκεται ήδη στο ΟΑΚΑ για τις τελικές προετοιμασίες πριν τη συναυλία της στις 26 Σεπτεμβρίου.

Μια φωτογραφία δείχνει την τραγουδίστρια μέσα σε έναν μεγάλο ασημένιο κυκλικό σχηματισμό, που αιωρείται ψηλά στο στάδιο.

Το σκηνικό της συναυλίας είναι εντυπωσιακό και δεν περιορίζεται σε μια συμβατική σκηνή, αξιοποιώντας τον μεγάλο χώρο του ΟΑΚΑ.

Η συναυλία θα συνδυάζει τις μεγάλες επιτυχίες της Άννας Βίσση με ένα οπτικοακουστικό show και καλλιτεχνικές συμπράξεις.

Οι λεπτομέρειες της παραγωγής θα αποκαλύπτονται σταδιακά έως τη μέρα της συναυλίας. Snapshot powered by AI

Η Άννα Βίσση βρίσκεται ήδη στο ΟΑΚΑ, δύο ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου, και μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από τον χώρο δίνει μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζονται για το μεγάλο live.

Η τραγουδίστρια ποζάρει μέσα σε έναν μεγάλο ασημένιο κυκλικό σχηματισμό, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στον αέρα του ΟΑΚΑ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια αιωρείται μέσα στο στάδιο. Το ιδιαίτερο στιγμιότυπο τραβά αμέσως την προσοχή και αφήνει να εννοηθεί ότι το σκηνικό της συναυλίας δεν θα περιοριστεί σε μια συμβατική σκηνή.

Πηγή: X

Δύο ημέρες πριν από τη συναυλία

Οι προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την Άννα Βίσση να ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Η εικόνα με τον ασημένιο κύκλο αποτελεί ουσιαστικά ένα πρώτο οπτικό δείγμα από την παραγωγή που στήνεται στον χώρο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για το πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο σκηνικό κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Το μεγάλο live έρχεται μετά τις sold out εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο και αναμένεται να συνδυάσει τις μεγάλες επιτυχίες της με ένα οπτικοακουστικό show, ειδικά σχεδιασμένο για τον χώρο του ΟΑΚΑ.

https://www.instagram.com/reel/Ddqg2z7oRir/

Το ΟΑΚΑ γίνεται σκηνή

Ο μεγάλος χώρος του σταδίου επιτρέπει μια διαφορετική προσέγγιση στην παραγωγή, με σκηνικά στοιχεία που μπορούν να κινηθούν και να αξιοποιήσουν τον χώρο και όχι μόνο το κεντρικό stage.

Η συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου θα περιλαμβάνει μουσική, σκηνικά και καλλιτεχνικές συμπράξεις, ενώ οι λεπτομέρειες της παραγωγής αναμένεται να αποκαλύπτονται σταδιακά μέχρι τη μεγάλη βραδιά.

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