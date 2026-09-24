Ιριδοδιάγνωση και ασκήσεις που υπόσχονται να «καταργήσουν» τα γυαλιά: Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια 

Διονυσία Προκόπη

Ιριδοδιάγνωση και ασκήσεις που υπόσχονται να «καταργήσουν» τα γυαλιά: Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες ψευδοθεραπείες και μεθόδους που μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
  • Η ιριδοδιάγνωση δεν έχει διαγνωστική αξία και μπορεί να οδηγήσει σε ψευδείς διαγνώσεις ή καθυστέρηση πραγματικών θεραπειών.
  • Οι ασκήσεις που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά δεν έχουν επιστημονική βάση και δεν διορθώνουν διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού.
  • Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν αναπόδεικτες θεραπείες και προϊόντα από το διαδίκτυο χωρίς ιατρική έγκριση και συνταγή.
  • Οι κοσμητικές επεμβάσεις στα μάτια ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και πρέπει να γίνονται μόνο μετά από πλήρη ενημέρωση από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.
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Τσαρλατάνοι ευδοκιμούν και στον τομέα της οφθαλμολογίας, προβάλλοντας ψευδοθεραπείες και αναπόδεικτες μεθόδους και προϊόντα, ως έγκυρες ιατρικές πρακτικές, που μπορεί να οδηγήσουν, ακόμη και σε μόνιμες βλάβες στα μάτια.

Με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και ανέδειξαν τους κινδύνους από την εφαρμογή μη τεκμηριωμένων «θεραπειών», η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και εφιστά την προσοχή των πολιτών ώστε να μην πέσουν θύματα απάτης.

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν ενημέρωση για την υγεία των ματιών τους από οφθαλμιάτρους και έγκυρες επιστημονικές πηγές, και όχι από διαφημίσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Επίσης, τονίζει ότι η ιριδοδιάγνωση, οι «ασκήσεις» που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες επεμβάσεις, αποτελούν μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών.

Ιριδοδιάγνωση: καμία διαγνωστική αξία

Η λεγόμενη «ιριδοδιάγνωση» ή «ιριδολογία» ισχυρίζεται ότι μπορεί να εντοπίσει νοσήματα οργάνων του σώματος από την εμφάνιση της ίριδας. Ελεγχόμενες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η μέθοδος δεν έχει διαγνωστική ακρίβεια, μεγαλύτερη από την τύχη. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι διπλός: ψευδείς «διαγνώσεις» που προκαλούν άγχος και οδηγούν σε περιττές ή επικίνδυνες «θεραπείες», και ψευδής καθησύχαση που καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση πραγματικών νόσων.

«Ασκήσεις» που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά

Προγράμματα «γυμναστικής των ματιών» που υπόσχονται θεραπεία της μυωπίας, της πρεσβυωπίας ή του αστιγματισμού δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Οι διαθλαστικές ανωμαλίες οφείλονται στα ανατομικά και οπτικά χαρακτηριστικά του οφθαλμού και δεν διορθώνονται με ασκήσεις. Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριμένες ορθοπτικές ασκήσεις για ειδικές διαταραχές της διόφθαλμης όρασης, οι οποίες συστήνονται μόνο μετά από διάγνωση από οφθαλμίατρο.

Αναπόδεικτες θεραπείες και προϊόντα από το διαδίκτυο

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε κάθε «θεραπεία» που υπόσχεται θαυματουργά αποτελέσματα, χωρίς να έχει δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και να έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, οι «αναγεννητικές» εγχύσεις ή τα σκευάσματα που υπόσχονται αναστροφή της γήρανσης του ματιού. Η ΕΟΕ αποθαρρύνει επίσης την αγορά οφθαλμικών σκευασμάτων από το διαδίκτυο χωρίς ιατρική συνταγή. Ακόμη και φάρμακα με πραγματική δράση, όπως οι σταγόνες που προσωρινά βελτιώνουν την κοντινή όραση σε άτομα με πρεσβυωπία, απαιτούν προηγούμενο οφθαλμολογικό έλεγχο, επειδή μπορεί να έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε ορισμένους ασθενείς.

Κοσμητικές επεμβάσεις στα μάτια

Οι επεμβάσεις για κοσμητική αλλαγή του χρώματος των ματιών δεν είναι απλές αισθητικές πράξεις. Είναι χειρουργικές επεμβάσεις σε υγιή μάτια, και ορισμένες τεχνικές, όπως τα κοσμητικά ενδοφθάλμια εμφυτεύματα ίριδας, έχουν συνδεθεί με σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπλοκές. Όποιος εξετάζει τέτοια επέμβαση, πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τους κινδύνους από χειρουργό Οφθαλμίατρο.

Τέλος, η ΕΟΕ υπενθυμίζει ότι ο πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος αποτελεί ιατρική πράξη και πραγματοποιείται από οφθαλμίατρο σε νόμιμο ιατρείο. Επίσης, πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην τεχνική και εμπορική πράξη της διάθεσης οπτικών μέσων και στην ιατρική πράξη της κλινικής αξιολόγησης και διάγνωσης.

Η καλή οπτική οξύτητα δεν αποκλείει την παρουσία σοβαρής οφθαλμολογικής ή ακόμη και συστηματικής νόσου. Παθήσεις όπως το γλαύκωμα, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και τα νεοπλάσματα του οφθαλμού μπορεί να συνυπάρχουν με ικανοποιητική όραση και να μην εντοπιστούν χωρίς ολοκληρωμένη οφθαλμολογική εξέταση.

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