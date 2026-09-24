Κέρκυρα: Συνελήφθη φυγόδικος είχε καταδικαστεί για ληστεία

Snapshot Συνελήφθη 57χρονος στην Κέρκυρα με καταδικαστική απόφαση για ληστεία.

Η ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί ήταν τέσσερα χρόνια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Νότιας Κέρκυρας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 57χρονο, στην Κέρκυρα την Τετάρτη, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για το αδίκημα της ληστείας, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Νότιας Κέρκυρας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.