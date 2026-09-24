Γερμανία: «Τρελάθηκε» ο ανιχνευτής μετάλλων σε χωράφι - Βρήκε θησαυρό με 934 ρωμαϊκά νομίσματα

Έναν εντυπωσιακό αρχαιολογικό θησαυρό έφερε στο φως ένας ερασιτέχνης ερευνητής με ανιχνευτή μετάλλων σε αγροτική έκταση κοντά στην πόλη Βέσελινγκ, νότια της Κολωνίας.

Ο Όλιβερ Ριντλ κατάλαβε αμέσως ότι δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη ανακάλυψη ρουτίνας. Η συσκευή του συνέχιζε να εκπέμπει διαρκή ηχητικά σήματα καθώς ξέθαβε τα πρώτα κομμάτια από το χώμα, οδηγώντας τον στην απόφαση να σταματήσει και να ειδοποιήσει άμεσα τις τοπικές αρχές. Οι ανασκαφές που ανέλαβε η Υπηρεσία Διατήρησης Αρχαιολογικών Μνημείων της Ρηνανίας (LVR) αποκάλυψαν συνολικά 934 ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τον μεγαλύτερο θησαυρό της εποχής του αυτοκράτορα Αδριανού που έχει εντοπιστεί ποτέ σε γερμανικό έδαφος.

Το μυστικό της κρυψώνας

Τα ευρήματα, με συνολικό βάρος που αγγίζει τα 3,1 κιλά, μεταφέρθηκαν άμεσα στο Μουσείο LVR-LandesMuseum στη Βόννη για συντήρηση και έκθεση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανασκαφέων, τα ασημένια δηνάρια τοποθετήθηκαν σκόπιμα στο σημείο κατά το δεύτερο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ. Ο κάτοχός τους αναζήτησε πιθανότατα έναν ασφαλή τόπο απόκρυψης για να διαφυλάξει την περιουσία του. «Φυσικά μπορούμε μόνο υποθέσεις να κάνουμε για τα κίνητρα, είναι όμως πολύ πιθανό κάποιος να ήθελε απλώς να προστατεύσει τα χρήματά του», δήλωσε ο επικεφαλής της LVR, αρχαιολόγος Έριχ Κλάσεν.

Χαμένος για δύο χιλιετίες

Πάντως, ο λόγος για τον οποίο ο αρχικός ιδιοκτήτης δεν επέστρεψε ποτέ να ανακτήσει τον πλούτο του παραμένει άγνωστος. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να μεταβεί ξανά στο σημείο ή να εκμυστηρευτεί το μυστικό σε συγγενείς του, αφήνοντας τα ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα ανέγγιχτα κάτω από το έδαφος για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.

Διαβάστε επίσης