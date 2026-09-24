Ισπανία: Στο νοσοκομείο 12χρονη από trend στα κοινωνικά δίκτυα - Υπέστη ηλεκτροπληξία

Snapshot Μία 12χρονη στην Ισπανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από ηλεκτροπληξία 30.000 βολτ, ενώ ανέβηκε σε πυλώνα για να τραβήξει φωτογραφίες.

Το περιστατικό συνέβη στη Ναβαερμόσα κοντά στο Τολέδο και η 12χρονη έμεινε να κρέμεται από τον πυλώνα μετά την ηλεκτροπληξία.

Πυροσβέστες διέκοψαν την παροχή ρεύματος, απεγκλώβισαν και μετέφεραν την 12χρονη με κλιμακοφόρο όχημα στο νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης.

Οι πυροσβεστικές αρχές προειδοποίησαν για τους κινδύνους επικίνδυνων τάσεων στα social media και τόνισαν ότι καμία φωτογραφία δεν αξίζει να ρισκάρει κανείς τη ζωή του. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία12χρονη στην Ισπανία, η οποία έπεσε θύμα ενός νέου και ιδιαίτερα επικίνδυνου trend στα κοινωνικά δίκτυα.

Το κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία, όταν τη χτύπησαν 30.000 βολτ και έμεινε να κρέμεται από πυλώνα, στον οποίο είχε ανέβει για να τραβήξει φωτογραφίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ναβαερμόσα, κοντά στο Τολέδο και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν στις 18:46 το απόγευμα της Δευτέρας. Η 12χρονη φέρεται να άγγιξε μια γραμμή ρεύματος ενώ σκαρφάλωνε στον πυλώνα και μετά την ηλεκτροπληξία έμεινε να κρέμεται από τον πυλώνα, ενώ υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ανέβηκαν στον πυλώνα και ασφάλισαν την 12χρονη. Στη συνέχεια, τη μετέφεραν στο έδαφος με τη βοήθεια κλιμακοφόρου οχήματος. Διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης.

Με αφορμή το περιστατικό, οι πυροσβεστικές αρχές προειδοποίησαν για την ανησυχητική τάση ανθρώπων να επιχειρούν «επικίνδυνες και σχεδόν αδύνατες προκλήσεις» προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες για τα social media. «Μια φωτογραφία δεν αξίζει τη ζωή σας», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «καμία φωτογραφία, βίντεο ή ανάρτηση δεν αξίζει να πάρεις αυτό το ρίσκο».

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