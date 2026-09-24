ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα.

Χαιρέτισε την απόφαση της Ελλάδας να προμηθευτεί ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία και η προετοιμασία για νέα τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο πρωθυπουργοί ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε «τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα» και χαιρέτισε «την απόφαση της Ελλάδας να προμηθευτεί ισραηλινά αμυντικά συστήματα».

Οι δύο πρωθυπουργοί, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, συζήτησαν επίσης την ενεργειακή συνεργασία, τις προετοιμασίες για νέα τριμερή σύνοδο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με τη συμμετοχή της Κύπρου, καθώς και «τις εξελίξεις στην περιοχή».

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