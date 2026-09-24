Αθήνα: Επίθεση με μαχαίρι στη Φυλής - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος

Snapshot Σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης.

Ο 29χρονος τραυματίας αρχικά πήγε σε φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες και μετά στο σπίτι του.

Την επόμενη μέρα παρουσίασε έντονους πόνους και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Το τραύμα προκάλεσε ζημιά στον σπλήνα του 29χρονου.

Η έρευνα των αρχών για το περιστατικό συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης.

Από την επίθεση τραυματίστηκε 29χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος αρχικά μετέβη σε φαρμακείο, όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και πήγε στο σπίτι του.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί ένιωσε φρικτούς πόνους και μεταφέρθηκε, γύρω στις 13:25, από φίλους του στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Φέρει σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ σοβαρή, γι'αυτό θα μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

Η έρευνα των αρχών για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφεραν γνωστοί του στην αστυνομία, δύο άγνωστοι τον μαχαίρωσαν το πρωί της Τετάρτης.

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