Συγκινητική διάσωση: Κωπηλάτησαν 4 χλμ. για να σώσουν ελεφαντάκι που πάλευε με τα ορμητικά νερά

Το μικρό ελεφαντάκι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Τίστα, ενώ διέσχιζε το ποτάμι με το κοπάδι του – Η συγκινητική επιχείρηση διάσωσης και η επανένωση με τη μητέρα του

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινητική διάσωση: Κωπηλάτησαν 4 χλμ. για να σώσουν ελεφαντάκι που πάλευε με τα ορμητικά νερά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα μικρό ελεφαντάκι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Τίστα στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας.
  • Μια ομάδα ψαράδων κωπηλάτησε τέσσερα χιλιόμετρα με βάρκα για να προσεγγίσει και να σώσει το ζώο από πνιγμό.
  • Το ελεφαντάκι ανασύρθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην όχθη, όπου παραδόθηκε στην τοπική Δασική Υπηρεσία.
  • Η μητέρα του ελεφαντακιού βρέθηκε και επανενώθηκε με το μικρό, που επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον υπό παρακολούθηση των δασικών Αρχών.
  • Η γρήγορη αντίδραση των ψαράδων και η συνεργασία με τις δασικές Αρχές οδήγησαν σε επιτυχή διάσωση και επανένωση του ζώου.
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Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στην Ινδία, με πρωταγωνιστές μια ομάδα ψαράδων που δεν δίστασαν να διανύσουν τέσσερα χιλιόμετρα με τη βάρκα τους προκειμένου να σώσουν ένα μικρό ελεφαντάκι από πνιγμό.

Το ζώο βρέθηκε σε κίνδυνο στον ποταμό Τίστα, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει στην απέναντι όχθη μαζί με το κοπάδι του. Η διάσχιση του ποταμού αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για το μικρό ελεφαντάκι, το οποίο χρειάστηκε ανθρώπινη βοήθεια για να σωθεί.

Με τη μικρή του προβοσκίδα προσπαθούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δυτική Βεγγάλη, κοντά στο φράγμα Γκατζολντόμπα. Το ελεφαντάκι απομακρύνθηκε από τη μητέρα του καθώς το κοπάδι διέσχιζε τον ποταμό και παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα.

Οι ψαράδες αντιλήφθηκαν ότι το μικρό ζώο δυσκολευόταν να παραμείνει στην επιφάνεια και αποφάσισαν να το προσεγγίσουν με τη βάρκα τους. Χρειάστηκε να διανύσουν περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μέχρι να το φτάσουν.

https://www.instagram.com/reel/DdpH8cMDoGT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο βίντεο της διάσωσης διακρίνεται η μικρή προβοσκίδα του ελέφαντα να ξεπροβάλλει ανάμεσα στα νερά, ενώ οι άνδρες πλησιάζουν το ζώο. Στη συνέχεια, συνεργάζονται για να το ανασύρουν και να το ανεβάσουν στη βάρκα, μεταφέροντάς το με ασφάλεια στην όχθη.

Η συγκινητική επανένωση με τη μητέρα του

Η ιστορία, όμως, δεν τελείωσε με τη διάσωση από το ποτάμι. Οι ψαράδες παρέδωσαν το ελεφαντάκι στους υπαλλήλους της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ανέλαβαν τη φροντίδα του και την προσπάθεια εντοπισμού του κοπαδιού του.

Λίγο αργότερα, η μητέρα του εμφανίστηκε στην περιοχή αναζητώντας το μικρό της. Με τη βοήθεια των αρμόδιων υπαλλήλων, μητέρα και ελεφαντάκι κατάφεραν να σμίξουν ξανά.

Το μικρό ελεφαντάκι επέστρεψε μαζί με τη μητέρα του στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ οι δασικές Αρχές συνέχισαν να παρακολουθούν την κατάστασή του.

Μια επιχείρηση που ξεκίνησε με την αγωνιώδη προσπάθεια ενός μικρού ζώου να σωθεί από τα ορμητικά νερά είχε τελικά αίσιο τέλος, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των ψαράδων και τη συνεργασία τους με τις δασικές Αρχές.

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