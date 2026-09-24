Στη Μονή Σινά ο Φαραντούρης για το ιδιοκτησιακό: «Να στηριχθεί ο Αρχιεπίσκοπος και οι μοναχοί»

Snapshot Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά κατόπιν πρόσκλησης της Σιναϊτικής Κοινότητας και των Αιγυπτιακών Αρχών.

Το βασικό ζήτημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της Μονής, το οποίο έχει επιδεινωθεί λόγω περσινών δικαστικών αποφάσεων στην Αίγυπτο.

Ο Φαραντούρης τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής και την υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου και της μοναστικής κοινότητας.

Η επίλυση του θέματος πρέπει να ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, αποφεύγοντας την αποδυνάμωση της μακρόχρονης φιλίας.

Ο ευρωβουλευτής θα ενημερωθεί από κοντά και θα εξετάσει τρόπους συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δίκαιη και βιώσιμη λύση. Snapshot powered by AI

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά πραγματοποιεί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρω-αμερικανικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναχωρεί σήμερα από τις Βρυξέλλες για το Κάιρο της Αιγύπτου και από εκεί για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά για 2ήμερη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης της Σιναϊτικής Κοινότητας αλλά και των Αιγυπτιακών Αρχών, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Ahmed Abu Zeid

Οι Φαραντούρης και Zeid συναντήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες κατόπιν αιτήματος της αιγυπτιακής πλευράς, την ίδια μέρα με την τριμερή Αιγύπτου – Ελλάδας – Κύπρου στο Ελ Αλαμέϊν με τη συμμετοχή του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης Φαραντούρη - Zeid ήταν οι εξελίξεις στη Μονή Σινά και οι ευρω- αιγυπτιακές σχέσεις.

Αγκάθι το ιδιοκτησιακό της Μονής

Η κατάσταση στην Ι.Μονή είναι κρίσιμη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της μετά τις αμφιλεγόμενες περσινές δικαστικές αποφάσεις των Αιγυπτιακών δικαστηρίων. Ταυτόχρονα κλιμακώνονται οι πιέσεις για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Σε δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έχει υπογραμμίσει αφενός τη σημασία «της διαφύλαξης του ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής, και, αφετέρου, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μακραίωνη θρησκευτική και θεσμική της παρουσία». Έχει επίσης τονίσει ότι «το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα ενισχύει και δεν θα αποδυναμώνει τη μακρόχρονη φιλία και τη στρατηγική σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Αιγύπτου και Ελλάδος».

«Να στηριχθεί ο Αρχιεπίσκοπος και οι μοναχοί»

Πριν την αναχώρησή του σήμερα για την Αίγυπτο, δήλωσε:

«Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αισθάνομαι ότι έχουμε χρέος να βρεθούμε δίπλα στην Μονή στην κρισιμότερη ίσως στιγμή της ιστορίας της. Είναι σημαντικό να στηριχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Σινά και η μοναστική κοινότητα. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε αναδείξει το θέμα και ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει την προστασία της Ι. Μονής. Μεταβαίνω στην έρημο του Σινά για να ακούσω από πρώτο χέρι, να ενημερωθώ με κάθε λεπτομέρεια για τις συζητήσεις και να εξετάσω πώς μπορεί να συμβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Πρόκειται για το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο με δεκαπέντε αιώνες ιστορίας, με την ελληνική σημαία να κυματίζει στη μέση της ερήμου, στην πιο κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι ώρα ευθύνης και είναι ώρα να αναλάβει ο καθένας τη δική του»

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