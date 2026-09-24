AKTOR: Αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85% και υγιή χρηματοοικονομική βάση το Α' εξάμηνο του 2026

Snapshot Το pro forma EBITDA της AKTOR αυξήθηκε κατά 85% στο Α’ εξάμηνο του 2026, φτάνοντας τα €120 εκατ., ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €649 εκατ.

Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με ταμειακά διαθέσιμα €1,1 δισ. και διατηρεί χαμηλό δανεισμό με καθαρό δανεισμό €429 εκατ. και σχέση 1,9x προς EBITDA.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει υψηλό στα €4,5 δισ., με 67% σε υπογεγραμμένες συμβάσεις και συμμετοχή σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης.

Ο Όμιλος υλοποιεί επενδυτικό πλάνο €3 δισ. έως το 2031, με στόχο EBITDA άνω των €600 εκατ. μέσω ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων όπως ΑΠΕ, LNG και κυκλική οικονομία.

Στρατηγικές εξαγορές και συνεργασίες ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο της AKTOR σε τομείς όπως περιβαλλοντικά έργα, LNG, και διαχείριση εγκαταστάσεων, με σημαντική παρουσία σε Ελλάδα και διεθνώς. Snapshot powered by AI

To 2026 αναδεικνύεται στο σημαντικότερο έτος της ιστορίας του Ομίλου AKTOR, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς οι εξαγορές εταιρειών, οι επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες, η χρηματοικονομική ενίσχυση της εταιρείας και οι στρατηγικές συνεργασίες της, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2031, όπως επιβεβαιώνουν και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το Α’ Εξάμηνο του 2026, που ανακοινώθηκαν σήμερα και αναδεικνύουν τη δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της AKTOR και τον μετασχηματισμό της σε ένα πολυσχιδή όμιλο υποδομών.

Αύξηση κερδών και εσόδων

Στο Α’ Εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €649 εκατ., ενώ τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €82 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 11%. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 38% και έφτασαν τα €91 εκατ., ενώ σε pro forma βάση αυξήθηκαν κατά 85% και έφτασαν τα €120 εκατ., σε σύγκριση με πέρυσι. Σημαντικός λόγος της βελτίωσης αυτής ήταν η αύξηση του περιθωρίου EBITDA από 11% σε 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αλλά και η περαιτέρω επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του Ομίλου. Τα προ φόρων κέρδη διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα (€11 εκατ.), ενώ σε pro forma βάση ανήλθαν σε €37 εκατ., αυξημένα κατά 114%.

Ισχυρή ρευστότητα και ανεκτέλεστο

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €1,1 δισ. (pro forma) και σημαντικά ίδια κεφάλαια ύψους €1 δισ. (+157%). Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €429 εκατ. και η σχέση του ως προς τα προσαρμοσμένα pro forma κέρδη EBITDA φτάνει το 1,9x, γεγονός που αντανακλά υγιή χρηματοοικονομική βάση, ετοιμότητα για επενδύσεις και πιστή τήρηση της στρατηγικής για διατήρηση χαμηλού δανεισμού.

Παρά την υλοποίηση έργων αξίας €500 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2026, το ανεκτέλεστο του Ομίλου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε €4,5 δισ. Εξ αυτών το 67% αφορά υπογεγραμμένες συμβάσεις και το 33% συμβάσεις προς υπογραφή. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ανερχόταν σε €2,6 δισ.

Κοσμογονικό έτος το 2026

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξάμηνου του 2026, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «To 2026 έχει κοσμογονικά χαρακτηριστικά για τον Όμιλο AKTOR. Οι πρόσφατες εξαγορές μας άρχισαν να ενσωματώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα και δίνουν μία πολύ καλή πρόγευση του τι έπεται και ποιο θα είναι το μέλλον του Ομίλου AKTOR. Στην κορυφαία μας προτεραιότητα – τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης – συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε σημαντικό ποσοστό στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, το μεγαλύτερο έργο υποδομής σήμερα στην Ελλάδα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας. Στο LNG ξεκινήσαμε να δίνουμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο: Φέραμε τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, διπλασιάσαμε τις δεσμευτικές ποσότητες από τον προμηθευτή μας και εξασφαλίσαμε τις πρώτες μακροχρόνιες συμβάσεις με τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του νέου FSRU της Ελλάδας που θα μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Εισερχόμαστε δυναμικά στην κυκλική οικονομία, μέσα από την εξαγορά των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ, έναν τομέα στον οποίο θα επενδύσουμε στρατηγικά και θα μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον. Ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ και της Αποθήκευσης, με μεγάλες επενδύσεις, ώστε να συμβάλλουμε στον στόχο για επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον. Διευρύνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες στην αγορά ώστε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που έρχονται. Εν ολίγοις, βλέπουμε το αναπτυξιακό μας όραμα για έναν πολυσχιδή όμιλο υποδομών να υλοποιείται και να φέρνει αποτέλεσμα».

Και ο κ. Εξάρχου συμπληρώνει: «Και δεν σταματάμε εδώ. Το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία μας, μέσα από την επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και την έκδοση ομολογιακού δανείου €300 εκατ., που μας προσφέρουν μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση για να υλοποιήσουμε το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των €3 δισ. ώστε έως το 2031, να παράγουμε κέρδη από πλήθος δραστηριοτήτων και να θωρακίσουμε την κορυφαία μας θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Το επενδυτικό πλάνο των €3 δισ.

Μετά την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους €950 εκατ. μέσω ΑΜΚ και Ομολογιακής Έκδοσης, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει επάρκεια πόρων ώστε να χρηματοδοτήσει πλήρως το επενδυτικό πλάνο των €3 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2031 και μακροπρόθεσμο στόχο την παραγωγή κερδών EBITDA μεγαλύτερα των €600 εκατ. μέσα από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Ο Τομέας Κατασκευών «ατμομηχανή» της ανάπτυξης

Ο Τομέας Κατασκευών του Ομίλου AKTOR κατάφερε pro forma να αυξήσει τα προ φόρων κέρδη κατά 160%, σε €39 εκατ. από €15 πέρυσι,, παρά τη μείωση των εσόδων του κατά 1%, καθώς διατήρησε ένα υψηλό περιθώριο μεικτής κερδοφορίας (14%) επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, μέσα από την επιλογή κερδοφόρων και υψηλής ποιότητας έργων, καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Έμφαση στην κυκλική οικονομία και τα έργα υδατικής διαχείρισης

Ο Όμιλος AKTOR εκτιμά ότι η πλήρης ενσωμάτωση των εταιρειών ΘΑΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΩΡ και ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας στο ορατό μέλλον. Ειδικά για τις δύο πρώτες, τις οποίες θα ελέγχει κατά 75% μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ο οποίος θα ελέγχει το 25% αυτών, αναμένεται ότι θα προσφέρουν στον Όμιλο στρατηγικό πλεονέκτημα και νέες δυνατότητες, ώστε να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο οι επικείμενες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται μεγάλα έργα ανακύκλωσης απορριμμάτων, ενώ αναμένεται η δημοπράτηση μεγάλου αριθμού έργων περιβάλλοντος συνολικού ύψους έως και €3 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Το συνολικό EBITDA των δύο εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν αξιοσημείωτα μερίδια στις αγορές τους, έχουν υπό κατασκευή 10 έργα μονάδων απορριμμάτων και ανεκτέλεστο περίπου €1 δισ. , ανήλθε το 2025 σε €41 εκατ. Ο Τομέας των περιβαλλοντικών έργων διευρύνεται και από τη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου AKTOR με την Suez International, ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου στον κύκλο του νερού, που θα συμβάλλει στον σχηματισμό ενός νέου, ολοκληρωμένου και καθετοποιημένου πυλώνα δραστηριότητας στην κυκλική οικονομία και στην κατάλληλη τοποθέτηση του Ομίλου στην αγορά

Στρατηγική στροφή σε έργα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει σήμερα σε 17 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ως ανάδοχος ή μειοδότης. Το προσαρμοσμένο EBITDA του Τομέα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης αυξήθηκε στο Α’ Εξάμηνο κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επιτυγχάνοντας περιθώριο EBITDA 62% (αύξηση κατά 16%), χάρη στην πλήρη ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και την καλή πορεία των εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμων με διόδια, στους οποίους συμμετέχει. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει σε πάνω από 25 σχετικούς διαγωνισμούς και είναι κατάλληλα τοποθετημένος ώστε να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ – Παραχώρησης με έργα νέας γενιάς. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης, συμφώνησε να αποκτήσει σημαντική συμμετοχή στο έργο Παραχώρησης του Βορείου Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ και Αποθήκευση

Ο Όμιλος αναπτύσσει αποφασιστικά ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης, στοχεύοντας μεσοπρόθεσμα σε ένα χαρτοφυλάκιο 520MW, στο οποίο περιλαμβάνονται και Συστήματα Αποθήκευσης ισχύος 100MW και το οποίο ενισχύεται από στοχευμένες εξαγορές. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία ή να τελεί υπό διασύνδεση, έως το τέλος του έτους και θα συμβάλλει στην αύξηση των κερδών EBITDA του Τομέα, ενώ η σταδιακή ενεργοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης θα θωρακίσει περαιτέρω τα οικονομικά του, προστατεύοντάς τον Όμιλο από τις αρνητικές τιμές και τις υποχρεωτικές διακοπές παραγωγής (curtailment).

Το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 1.2GW έως το 2031, με κύριο χαρακτηριστικό την διαφοροποίηση και την παράλληλη επέκταση στα αιολικά πάρκα ώστε να εξασφαλιστεί ισορροπία στις πηγές ενέργειας και ταμειακή σταθερότητα. Παράλληλα, ο Όμιλος AKTOR συνεχίζει την επέκταση του Τομέα ΑΠΕ, με την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, συνολικής ισχύος άνω των 470 MW, στα οποία ο Όμιλος AKTOR θα συμμετέχει με ποσοστό 51% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 49%. Επιπλέον, ο Όμιλος δρομολογεί μεγάλες επενδύσεις σε Συστήματα Αποθήκευσης, εισερχόμενος στο μεγάλο έργο Αντλησιοταμίευσης της Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού €1 δισ. και με στόχο ισχύ 1GW, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην διαφοροποίηση του Τομέα.

Η ανάπτυξη του Τομέα LNG

Ο Όμιλος AKTOR σχηματίζει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα LNG με στόχο την εξασφάλιση της προμήθειας και την ενεργειακή θωράκιση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και ήδη, η θυγατρική Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, έχει συμφωνήσει τον διπλασιασμό των συμβασιοποιημένων ποσοτήτων από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, στο Α’ Εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος υπέγραψε μακροχρόνιες δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση LNG σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, αντίστοιχα, συνολικού όγκου 1.5 bcm κατ’ έτος, καθιστώντας πραγματικότητα τον Κάθετο Διάδρομο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει συμφωνήσει την εξαγορά του 50% της εταιρείας Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το 2ο FSRU της Ελλάδας. Ο συνδυασμός υποδομής και μακροχρόνιων συμβάσεων προσφέρει καλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα αξίας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο.

Το Facility Management ενισχύει τον Όμιλο

Ο Τομέας Διαχείρισης Εγκαταστάσεων έχει ενισχυθεί ώστε να παρέχει ολιστικές υπηρεσίες και συμβάλλει στη διεύρυνση του αποτυπώματος και την κερδοφορία του Ομίλου. Ο Όμιλος απασχολεί σχεδόν 3.000 ανθρώπους στον Τομέα, σε Ελλάδα, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντίστοιχα και εξασφάλισε πρόσφατα μία μεγάλη σύμβαση ύψους €130 εκατ. για την διαχείριση εγκαταστάσεων στον διεθνή αερολιμένα Hammad του Κατάρ.

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