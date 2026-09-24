Λευκός Οίκος: Νέο «όχι» στην είσοδο δημοσιογράφων των CNN, MS NOW και Politico

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε την είσοδο σε δημοσιογράφους των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο παρά δικαστική εντολή.

Τα τρία ΜΜΕ ζήτησαν έκτακτη ακρόαση στο δικαστήριο για την παραβίαση της δικαστικής απόφασης.

Η Μυστική Υπηρεσία κατάσχεσε κάρτες πρόσβασης δημοσιογράφων που δεν είχαν προηγουμένως κατασχεθεί.

Η άρνηση του Λευκού Οίκου να συμμορφωθεί με τη δικαστική εντολή χαρακτηρίστηκε ως «επικίνδυνη κλιμάκωση και προσβολή του κράτους δικαίου». Snapshot powered by AI

Τα τρία αμερικανικά ΜΜΕ, CNN, MS NOW και Politico δεν μπόρεσαν να καλύψουν την επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε και πάλι την είσοδο σε δημοσιογράφους τους παρά την δικαστική απόφαση.

Οι δικηγόροι των CNN, MS NOW και Politico δήλωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει «ήδη παραβιάσει επανειλημμένα τη δικαστική εντολή» και έχουν ζητήσει να πραγματοποιηθεί ακρόαση στο δικαστήριο «το συντομότερο δυνατό» σήμερα.

Το αίτημα των δικηγόρων ήρθε αφού ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την είσοδο σε δημοσιογράφους των τριών μέσων ενημέρωσης, παρά τη δικαστική εντολή που υποχρέωνε την κυβέρνηση να τους επιστρέψει τις δημοσιογραφικές κάρτες εισόδου στον Λευκό Οίκο.

«Σήμερα το πρωί, δημοσιογράφοι από το CNN, το MS NOW και το POLITICO προσπάθησαν να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο και τους απαγορεύτηκε η είσοδος, ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κατάσχεσαν τις κάρτες πρόσβασης δημοσιογράφων των οποίων οι κάρτες δεν είχαν κατασχεθεί προηγουμένως», τόνισαν οι δικηγόροι.

Ο Κόνορ Φιτζπάτρικ, επικεφαλής εποπτεύων δικηγόρος του Ιδρύματος για τα Ατομικά Δικαιώματα και την Ελευθερία της Έκφρασης, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η άρνηση του Λευκού Οίκου να συμμορφωθεί με τη διαταγή του ομοσπονδιακού δικαστή Τίμοθι Κέλι αποτελεί «επικίνδυνη κλιμάκωση και προσβολή του κράτους δικαίου».