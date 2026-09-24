Το μεγάλο μυστήριο του μαχητικού F-35: Εξαρτήματα με προορισμό τις ΗΠΑ κατασχέθηκαν από την Κίνα

Σύμφωνα με μια έκθεση λογοδοσίας του 2023, περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανταλλακτικά του F-35 έχουν χαθεί τα τελευταία πέντε χρόνια

Μάνος Χατζηγιάννης

Το μεγάλο μυστήριο του μαχητικού F-35: Εξαρτήματα με προορισμό τις ΗΠΑ κατασχέθηκαν από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ευαίσθητα εξαρτήματα του μαχητικού F-35 με προορισμό τις ΗΠΑ κατασχέθηκαν από την Κίνα αφού κατέληξαν μυστηριωδώς στο Χονγκ Κονγκ.
  • Η Αυστραλία και το Πεντάγωνο διερευνούν πώς τα εξαρτήματα, που περιλαμβάνουν υλικό απορροφητικό ραντάρ, εκτράπηκαν από τη Νότια Κορέα προς το Χονγκ Κονγκ.
  • Η κατοχή των εξαρτημάτων μπορεί να επιτρέψει στην Κίνα να προχωρήσει σε αντίστροφη μηχανική και να βελτιώσει τη δική της τεχνολογία στελθ, υπονομεύοντας το πλεονέκτημα των ΗΠΑ.
  • Το Πεντάγωνο αναγνωρίζει το πρόβλημα και εργάζεται για την ανάκτηση των εξαρτημάτων και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανταλλακτικά του F-35 έχουν χαθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με αυτή να είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση ευαίσθητης τεχνολογίας να πέφτει στα χέρια της Κίνας.
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Μπορεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο να πραγματοποιήθηκε με όλες τις τιμές και οι δηλώσεις να μοιάζουν αισιόδοξες για τις σχέσεις Ουάσιγκτον - Πεκίνου, ωστόσο μια άλλη υπόθεση ταλανίζει τις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Ευαίσθητα εξαρτήματα ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-35 τύπου «stealth», που κατευθύνονταν προς την Ουάσινγκτον από την Αυστραλία, κατέληξαν μυστηριωδώς στο Χονγκ Κονγκ. Τα εξαρτήματα έχουν πλέον κατασχεθεί από την Κίνα η οποία ως γνωστόν αποτελεί σημαντικό στρατιωτικό αντίπαλο των ΗΠΑ.

Γιατί αποτελεί αυτό πηγή ανησυχίας για τις ΗΠΑ;

Τα εξαρτήματα με προορισμό τις ΗΠΑ από την Αυστραλία, κατέληξαν μυστηριωδώς στο Χονγκ Κονγκ τον Μάιο. Τώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τα εξαρτήματα έχουν κατασχεθεί από την Κίνα.

Τόσο η Αυστραλία όσο και το Πεντάγωνο έχουν ξεκινήσει έρευνα για το πώς τα εξαρτήματα του μαχητικού F-35 κατέληξαν στο Χονγκ Κονγκ, μια ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας. Τα εξαρτήματα περιλάμβαναν το κάλυμμα του πιλοτηρίου και την πόρτα του χώρου όπλων. Και τα δύο ήταν επικαλυμμένα με υλικό που απορροφά τα ραντάρ, το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες αόρατης πτήσης του μαχητικού — μια ικανότητα που χρειάστηκαν δεκαετίες στις ΗΠΑ για να τελειοποιήσουν.

Η Κίνα δήλωσε ότι δεν είχε γνώση κάποιου τέτοιου περιστατικού. Όμως, είναι γνωστή τοις πάσι η επιρροή που ασκεί η Κίνα στο Χονγκ Κονγκ. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει ενισχύσει τον έλεγχό της στο Χονγκ Κονγκ μέσω αυστηρών νόμων εθνικής ασφάλειας.

Το F-35 αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος, και η αξία του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μυστικότητα. Τώρα, η πρόσβαση της Κίνας σε τέτοια εξαρτήματα θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει στο στρατό της πληροφορίες σχετικά με ευαίσθητες αμερικανικές τεχνολογίες που βοηθούν το F-35 να αποφεύγει τα ραντάρ και να αποκαλύψει τα τρωτά του σημεία.

Η ανησυχία στους κύκλους ασφαλείας των ΗΠΑ είναι ότι η Κίνα ενδέχεται να προχωρήσει σε αντίστροφη μηχανική των εξαρτημάτων του F-35 για να βελτιώσει τα δικά της αεροσκάφη στελθ, όπως τα J-20 και J-35. Επιπλέον, η Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπτύξει αντίμετρα, αποδυναμώνοντας το πλεονέκτημα για το οποίο κατασκευάστηκε το F-35.

«Δεν είναι μυστικό ότι η Κίνα προσπαθεί επιθετικά να αποκτήσει δεδομένα για το F-35 μέσω ηλεκτρονικής κατασκοπείας, μεταξύ άλλων μέσων», δήλωσε ο JJ Gertler, αναλυτής στρατιωτικής αεροπορίας, στο Politico. «Ωστόσο, η κατοχή πραγματικών εξαρτημάτων μπορεί να τους δώσει ακόμη περισσότερα στοιχεία για να προχωρήσουν και να επαληθεύσουν ή να βελτιώσουν ό,τι είχαν ήδη μάθει», πρόσθεσε.

Επομένως, η πιθανή παραβίαση στην αλυσίδα μεταφοράς αποτελεί σοβαρό ζήτημα.

Πώς κατέληξαν τα εξαρτήματα του F-35 στο Χονγκ Κονγκ;

Ο στόλος της Αυστραλιανής Πολεμικής Αεροπορίας περιλαμβάνει 72 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35A Lightning II. Τον Μάιο, ο γίγαντας των μεταφορών UPS ανέλαβε να στείλει τα εξαρτήματα του F-35 στις ΗΠΑ για επισκευές, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι η αποστολή σταμάτησε στη Νότια Κορέα καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, και από εκεί εκτρέπεται ανεξήγητα προς το Χονγκ Κονγκ. Το Bloomberg ανέφερε ότι η κινεζική κυβέρνηση κατέσχεσε στη συνέχεια τα ανταλλακτικά και δεν τα έχει επιστρέψει μέχρι σήμερα.

Η Lockheed Martin, που κατασκευάζει το F-35, διαχειρίζεται τη συνολική εφοδιαστική αλυσίδα και χρησιμοποιεί εμπορικούς μεταφορείς για τη μεταφορά των ανταλλακτικών.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Αυστραλία ούτε οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να εξηγήσουν γιατί και πώς άλλαξε η διαδρομή του φορτίου, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τέσσερις μήνες.

Ένα εκατομμύρο ανταλλακτικά του F-35 αγνοούνται

Το Πεντάγωνο δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε γνώση ενός «προβλήματος αποστολής» μη λειτουργικών εξαρτημάτων του F-35 Lightning II. Ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάκτηση των εξαρτημάτων και για την «εφαρμογή μέτρων ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη του περιστατικού στο μέλλον».

Ενώ ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Ρίτσαρντ Μαρλς, παραδέχτηκε ότι τα εξαρτήματα βρίσκονταν στο Χονγκ Κονγκ, υπογράμμισε ότι δεν ήταν ευαίσθητα.

«Πρόκειται τελικά για θέμα που αφορά τις ΗΠΑ και τη Lockheed, ως κύριο ανάδοχο και ως ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο Marles στα ΜΜΕ.

Η Lockheed Martin ανέφερε ότι τήρησε τους αμερικανικούς κανονισμούς για τη μεταφορά των εξαρτημάτων των αεροσκαφών.

Ένα στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι, ενώ το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εποπτεύει την εφοδιαστική αλυσίδα του F-35, τα ανταλλακτικά βρίσκονται υπό την ευθύνη της Lockheed Martin.

Πράγματι, σύμφωνα με μια έκθεση λογοδοσίας του 2023, περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανταλλακτικά του F-35 έχουν χαθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως ανέφερε το Politico. Οι απώλειες ανταλλακτικών ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το τελευταίο περιστατικό σηματοδοτεί πιθανώς την πρώτη φορά που τόσο ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία έχει πέσει στα χέρια της Κίνας.

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