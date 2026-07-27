Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μας λέει τι να πουλήσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πιθανότητα η Ουάσινγκτον να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Άγκυρα και στην αντίθεση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κίνηση.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «η Τουρκία ήταν ένας καλός σύμμαχος, κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να προσθέτει πως εξαρτάται από την Τουρκία αν αποκτήσει τα F-35.