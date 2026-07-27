Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μας λέει τι να πουλήσουμε»
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην πιθανότητα η Ουάσινγκτον να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Άγκυρα και στην αντίθεση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κίνηση.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, «η Τουρκία ήταν ένας καλός σύμμαχος, κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλήσουμε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να προσθέτει πως εξαρτάται από την Τουρκία αν αποκτήσει τα F-35.
Δημοσιογράφος: Ο Νετανιάχου αντιτίθεται στην αποστολή μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Τραμπ: Κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Η Τουρκία υπήρξε σπουδαίος σύμμαχος.
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