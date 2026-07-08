Τραμπ: Δεν έχω αποφασίσει για τα F-35 της Τουρκίας
Σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την πώληση F-35 στην Τουρκία
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Ένα βήμα πίσω, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράδοση των F-35 στην Τουρκία. Ερωτώμενος σχετικά από δημοσιογράφους δήλωσε: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα οριστικά, αλλά η τάση μου είναι να πω: «Έχει κάνει τα πάντα. Μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε σχετικά,
Και ξέρεις ποιος άλλος μας έχει φερθεί καλά; Η Κίνα, συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς κανείς να γνωρίζει εάν με τον τρόπο αυτό έβαλε την Τουρκία στην ίδια κατηγορία με την Κίνα.
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