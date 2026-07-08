Τραμπ: Δεν έχω αποφασίσει για τα F-35 της Τουρκίας

Ένα βήμα πίσω, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράδοση των F-35 στην Τουρκία. Ερωτώμενος σχετικά από δημοσιογράφους δήλωσε: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα οριστικά, αλλά η τάση μου είναι να πω: «Έχει κάνει τα πάντα. Μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους».

Trump on giving F-35 to Türkiye:



I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, "He's done everything. He's helped us in so many different ways." pic.twitter.com/JRYGB88r6x — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε σχετικά,

Trump on F-35s/Turkey: We have to make a decision who we give it to. I mean, my inclination, because—he’s not a huge fan on Bibi—he stayed out stayed out of that war. I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, look, he's done everything we've, he's helped… pic.twitter.com/RPWBQig2PO — Acyn (@Acyn) July 8, 2026

Και ξέρεις ποιος άλλος μας έχει φερθεί καλά; Η Κίνα, συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς κανείς να γνωρίζει εάν με τον τρόπο αυτό έβαλε την Τουρκία στην ίδια κατηγορία με την Κίνα.