Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τετάρτη την απογοήτευσή του απέναντι στους ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «τρελούς» και απειλώντας να εξαπολύσει μια νέα σειρά επιθέσεων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, και πολύ πιθανόν να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. «Ήταν οι τυράννοι της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννοι».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες αφότου κήρυξε «τελειωμένη» την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, μετά τις επιθέσεις του καθεστώτος εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αν και ανέφερε ότι θα επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Ιράν τον έχουν παραπλανήσει επανειλημμένα, εμφανιζόμενοι ανοιχτοί σε ειρηνευτική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για να αθετήσουν αργότερα τον λόγο τους.

«Συμφωνούν σε όλα και μετά πηγαίνουν και δίνουν συνέντευξη Τύπου λέγοντας ότι δεν το συζητήσαμε καν», είπε ο Τραμπ. «Είναι τρελοί, κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το καθεστώς, αναφέροντας ότι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο περισσότερων επιθέσεων ήδη από την Τετάρτη το βράδυ.

«Θα μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Μιλώντας για την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενέι, δήλωσε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν να μην τους σκοτώσουν κατά την διάρκεια αυτής, και συμπλήρωσε ότι όχι μόνο δεν το έκαναν αλλά και τους προστάτεψαν.

Όπως τόνισε πάντως, ενώ όλη του τη ζωή κάνει συμφωνίες, «δεν το βλέπει» να γίνεται με το Ιράν. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις χθές το βράδυ είπε: «Χθες το βράδυ επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ.Ενδέχεται να καταλάβουμε το νησί Χαργκ. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν».

Οι δηλώσεις με Ζελένσκι

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν την Ειρήνη. Ανακοίνωσε πάντως ακόμη ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν στην Ουκρανία το δικαίωμα να κατασκευάζει πυραύλους Patriot.

«Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι, όπως γνωρίζετε, οι εταιρείες - έχουμε μεγάλη επιρροή πάνω στις εταιρείες - αυτές που κατασκευάζουν το Patriot και όλα τα υπέροχα προϊόντα, τα Tomahawk, όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα», είπε κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Ζελένσκι.

«Θα σας χορηγήσουμε άδεια να τα κατασκευάζετε, κάτι που είναι πολύ ωραίο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν σας τα δίνουμε», συνέχισε.

Αργότερα, όταν ένας δημοσιογράφος τον πίεσε λέγοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται το αμυντικό σύστημα το συντομότερο δυνατόν και ότι η ανάπτυξη νέου εξοπλισμού μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω ότι μπορούν να τα κατασκευάσουν αρκετά γρήγορα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια των δηλώσεων τόνισε ακόμη ότι ο Πούτιν τον προσκάλεσε στην Μόσχα και ρώτησε τον Ζελένσκι εάν θα πήγαινε μαζί του. Συμπλήρωσε πάντως πως το αίτημα του Πούτιν για προσωπική συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα είναι μη ρεαλιστικό.

Από πλευράς του ο Ουκρανός πόλεμος ισχυρίσθηκε ότι το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία έχει μεταβληθεί και η χώρα του πλέον «το ελέγχει».


Σχολιάζοντας τον πόλεμο εν γένει είπε: «Φανταστείτε δύο παιδιά σε ένα πάρκο που δεν συμπαθούν το ένα το άλλο και αρχίζουν να τσακώνονται. Μερικές φορές πρέπει να τα αφήσεις να τσακωθούν. Να τα αφήσεις να δουν ότι είναι δύσκολο. Ο καβγάς είναι δύσκολος.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν η χαρά του Δρομοκαϊτειου, πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πατάτα γίγας για ρεκόρ Γκίνες στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 6 κιλά

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Νομικά εμπόδια για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τριπλή δολοφονία στη Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα που σκότωσε τη σύζυγο και τις 2 ανήλικες κόρες τους

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη της Άγκυρας: Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την «ακλόνητη» δέσμευση στη συλλογική άμυνα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ευρώπη: Η «σιωπηλή» απειλή που ακολουθεί τον ιστορικό καύσωνα

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

16:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμών - Νωρίτερα η καταβολή τους

16:31ΚΟΣΜΟΣ

O Ράμα και τα λευκά sneakers στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Η αντίδραση των ηγετών - Το viral στιγμιότυπο

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

16:26ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέα υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι 20 εκατ. ευρώ

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου για την απογραφή των νέων ανελκυστήρων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ» - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot

16:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Είμαστε όλοι άνθρωποι, μιλάει κανείς για τα παιδιά που σκοτώνονται;» - Ο προπονητής της Αιγύπτου καταγγέλλει τη σιωπή για τη Γάζα μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Είναι επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πουλούν όπλα στους συμμάχους τους - Ας τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ» - Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει Patriot

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να την είχαν περικυκλώσει κυνηγόσκυλα»: Η ιστορία της φωτογραφίας μαύρης γυναίκας ανάμεσα σε υπέρμαχους της «φυλετικής υπεροχής» των λευκών

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

16:26ΥΓΕΙΑ

Ανακαλείται ακατάλληλο «παιδικό» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

16:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο για μουσουλμάνους»: Πώς ένα πάρτι με... ολόσωμα μαγιό στο Τέξας οδήγησε σε έκρηξη ισλαμοφοβίας

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 35χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ