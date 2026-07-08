Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Θα μπορούσαμε να τους ξαναχτυπήσουμε το βράδυ»

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ, και πολύ πιθανόν να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. «Ήταν οι τυράννοι της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια τυράννοι».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες αφότου κήρυξε «τελειωμένη» την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, μετά τις επιθέσεις του καθεστώτος εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αν και ανέφερε ότι θα επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Ιράν τον έχουν παραπλανήσει επανειλημμένα, εμφανιζόμενοι ανοιχτοί σε ειρηνευτική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, για να αθετήσουν αργότερα τον λόγο τους.

«Συμφωνούν σε όλα και μετά πηγαίνουν και δίνουν συνέντευξη Τύπου λέγοντας ότι δεν το συζητήσαμε καν», είπε ο Τραμπ. «Είναι τρελοί, κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το καθεστώς, αναφέροντας ότι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο περισσότερων επιθέσεων ήδη από την Τετάρτη το βράδυ.

«Θα μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Μιλώντας για την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενέι, δήλωσε ότι οι Ιρανοί του ζήτησαν να μην τους σκοτώσουν κατά την διάρκεια αυτής, και συμπλήρωσε ότι όχι μόνο δεν το έκαναν αλλά και τους προστάτεψαν.

Όπως τόνισε πάντως, ενώ όλη του τη ζωή κάνει συμφωνίες, «δεν το βλέπει» να γίνεται με το Ιράν. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις χθές το βράδυ είπε: «Χθες το βράδυ επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ.Ενδέχεται να καταλάβουμε το νησί Χαργκ. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν».

Trump:



We attacked Kharg Island last night.



We may take over Kharg Island. There is not a thing they can do about it. pic.twitter.com/q5cNwKEdQH — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Οι δηλώσεις με Ζελένσκι

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν την Ειρήνη. Ανακοίνωσε πάντως ακόμη ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν στην Ουκρανία το δικαίωμα να κατασκευάζει πυραύλους Patriot.

«Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι, όπως γνωρίζετε, οι εταιρείες - έχουμε μεγάλη επιρροή πάνω στις εταιρείες - αυτές που κατασκευάζουν το Patriot και όλα τα υπέροχα προϊόντα, τα Tomahawk, όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα», είπε κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Ζελένσκι.

«Θα σας χορηγήσουμε άδεια να τα κατασκευάζετε, κάτι που είναι πολύ ωραίο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν σας τα δίνουμε», συνέχισε.

Αργότερα, όταν ένας δημοσιογράφος τον πίεσε λέγοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται το αμυντικό σύστημα το συντομότερο δυνατόν και ότι η ανάπτυξη νέου εξοπλισμού μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω ότι μπορούν να τα κατασκευάσουν αρκετά γρήγορα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια των δηλώσεων τόνισε ακόμη ότι ο Πούτιν τον προσκάλεσε στην Μόσχα και ρώτησε τον Ζελένσκι εάν θα πήγαινε μαζί του. Συμπλήρωσε πάντως πως το αίτημα του Πούτιν για προσωπική συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα είναι μη ρεαλιστικό.

Trump says that Putin’s demand for a personal meeting with Zelensky to take place in Moscow is unrealistic pic.twitter.com/H7mLZ5wurc — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026

Από πλευράς του ο Ουκρανός πόλεμος ισχυρίσθηκε ότι το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία έχει μεταβληθεί και η χώρα του πλέον «το ελέγχει».



Σχολιάζοντας τον πόλεμο εν γένει είπε: «Φανταστείτε δύο παιδιά σε ένα πάρκο που δεν συμπαθούν το ένα το άλλο και αρχίζουν να τσακώνονται. Μερικές φορές πρέπει να τα αφήσεις να τσακωθούν. Να τα αφήσεις να δουν ότι είναι δύσκολο. Ο καβγάς είναι δύσκολος.»





Trump on Ukraine War: "You have two kids in a park and they don't like each other and they start fighting. Sometimes you have to let them fight. Let them see that it's tough. Fighting is tough." pic.twitter.com/GZCl4Oi51w — Open Source Intel (@Osint613) July 8, 2026

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