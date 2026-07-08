Δανία: Υπόσχεται να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της» μετά τις νέες απειλές Τραμπ

Η Δανία υπόσχεται να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της» μετά την απειλή Τραμπ να καταλάβει ξανά τη Γροιλανδία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Δανία: Υπόσχεται να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της» μετά τις νέες απειλές Τραμπ
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  • Η Δανία δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της περιοχής.
  • Ο Τραμπ επανέλαβε την άποψη ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ και απείλησε να αποσύρει στρατεύματα από την Ευρώπη αν δεν υλοποιηθούν τα σχέδιά του.
  • Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, τόνισε ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται και ζήτησε σεβασμό στην αυτοδιάθεση και την κυριαρχία της περιοχής.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Γροιλανδία έχει στρατηγική σημασία λόγω κινέζικων και ρωσικών πλοίων και ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προσεκτική σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας.
  • Η συμφωνία για τη Γροιλανδία μεταξύ ΝΑΤΟ και ΗΠΑ θα εφαρμοστεί σταδιακά, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
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Η Δανία δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του εδάφους της, αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα χθες Τρίτη (7/7). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί εδώ και καιρό την ημιαυτόνομη περιοχή που κυβερνάται από τη Δανία , πυροδοτώντας διπλωματική διαμάχη με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ νωρίτερα φέτος.

Την Τρίτη, επέμεινε ότι η Γροιλανδία «θα πρέπει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, όχι από τη Δανία» και απείλησε να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ευρώπη εάν τα σχέδιά του δεν υλοποιηθούν. Την επόμενη μέρα, επανέλαβε την απογοήτευσή του λέγοντας ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και ότι η περιοχή έχει γίνει «μεγάλο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν απάντησε στις νέες απειλές και δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι η περιοχή «δεν πωλείται».

«Η θέση μας είναι σαφής, όπως έχει διατυπωθεί σε όλα τα στάδια. Η Γροιλανδία, φυσικά, δεν πωλείται», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους. «Ελπίζουμε ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμμάχων, θα σεβαστούν το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και χρειαζόμαστε όλοι να σεβαστούν την εδαφική μας ακεραιότητα και την κυριαρχία μας».

Ερωτηθείσα εάν η Δανία θα υπερασπιστεί τη Γροιλανδία σε περίπτωση εισβολής, απάντησε: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του ΝΑΤΟ , συμπεριλαμβανομένης της δικής μας επικράτειας».Πρόσθεσε: «Ένας από τους λόγους για τους οποίους χτίσαμε το ΝΑΤΟ πριν από πολλά, πολλά χρόνια είναι ότι αν συμβεί κάτι σε έναν από εμάς, τότε όλοι θα πρέπει να υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλον».

Ο Τραμπ βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα, όπου συναντάται με παγκόσμιους ηγέτες για να συζητήσουν τις αμυντικές δαπάνες και αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί να παραλείψει εντελώς την εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους, συναντήθηκε με τον οικοδεσπότη και Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δήλωσε: «Η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι περικυκλωμένη από κινεζικά και ρωσικά πλοία, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Υποστήριξε ότι «θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, όχι από τη Δανία» και πρόσθεσε: «Όταν δεν θα συμφωνούσαν με αυτό, και με όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε για να τους βοηθήσουμε με τη Ρωσία, θα μπορούσαμε να απομακρύνουμε όλους τους στρατιώτες μας από την Ευρώπη, επειδή, όπως πιθανώς παρατηρήσατε, η Ευρώπη είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια, πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετικό και καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τη μετανάστευση και την ενέργεια».«Αν δεν είναι προσεκτικοί με αυτά τα δύο πράγματα, δεν θα υπάρχει πια Ευρώπη».

Σύμφωνα με το Reuters, η Φρέντερικσεν πρόσθεσε: «Είναι μια πολύ γνωστή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θέλουν να κατέχουν και να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Ελπίζω ότι είναι εξίσου γνωστό παντού ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ είχε ανακαλέσει τα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία μετά την παρέμβαση αρκετών Ευρωπαίων ηγετών με φόντο την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε όλη την Ευρώπη.Γράφοντας στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είχαν «διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή» μετά από συζητήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Την Τετάρτη, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμφωνία για τη Γροιλανδία που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ θα εφαρμοστεί «βήμα προς βήμα».

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