Ανώμαλη προσγείωση ιαπωνικού μαχητικού F-15 στο αεροδρόμιο της Νάχα στην Οκινάουα - Βίντεο

Snapshot Ένα ιαπωνικό μαχητικό F-15 ολίσθησε και σταμάτησε στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Νάχα στην Οκινάουα μετά από επαφή του αριστερού φτερού με το οδόστρωμα.

Το αεροσκάφος πήρε φωτιά κοντά στο πίσω μέρος του, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό επενέβησαν άμεσα.

Το περιστατικό πιθανόν σχετίζεται με πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, χωρίς να υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τραυματίες.

Το αεροδρόμιο της Νάχα φιλοξενεί F-15J που είναι επιφορτισμένα με την αεράμυνα της Οκινάουα και των γύρω νησιών, περιοχή με αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα.

Το F-15 αποτελεί το βασικό μαχητικό της Ιαπωνικής Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας και χρησιμοποιείται κυρίως για αποστολές αναχαίτισης. Snapshot powered by AI

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Ιαπωνικής Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας ολίσθησε και σταμάτησε σε έναν διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Νάχα στην Οκινάουα το απόγευμα της Τρίτης, αφού το αριστερό φτερό του ήρθε σε επαφή με το οδόστρωμα κατά την προσγείωση, ανέφερε το NHK.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον διάδρομο Β λίγο πριν τις 13:00 τοπική ώρα και σταμάτησε υπό γωνία, σύμφωνα με το Γραφείο του Αεροδρομίου της Νάχα του Υπουργείου Γης, Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της Ιαπωνίας. Πλάνα του NHK από κάμερα τοποθετημένη στο αεροδρόμιο έδειξαν το μαχητικό να σέρνει την πτέρυγά του κατά μήκος του διαδρόμου βγάζοντας λευκό καπνό, ενώ στη συνέχεια φάνηκε να παίρνει φωτιά κοντά στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.

Πολλά πυροσβεστικά οχήματα της Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, ενώ προσωπικό παρατηρήθηκε να επιθεωρεί το αεροσκάφος. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με πρόβλημα κοντά στο σύστημα προσγείωσης. Δεν έγινε αμέσως γνωστό εάν υπήρξαν τραυματίες.

Το F-15 αποτελεί το βασικό μαχητικό της Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας, με περίπου 200 αεροσκάφη να έχουν αναπτυχθεί σε βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το αεροσκάφος έχει μήκος περίπου 19 μέτρα (62 πόδια) και άνοιγμα πτερύγων περίπου 13 μέτρα (43 πόδια), ενώ ο συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιείται για αποστολές αναχαίτισης και άλλες αποστολές πρώτης γραμμής.

Το αεροδρόμιο της Νάχα φιλοξενεί την 9η Αεροπορική Πτέρυγα της Αεροπορικής Δύναμης Αυτοάμυνας, της οποίας τα F-15J είναι υπεύθυνα για την αεράμυνα της Οκινάουα και των γύρω νησιών, μια περιοχή στην οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια συνεχής αύξηση των αναχαιτίσεων κινεζικών και ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

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