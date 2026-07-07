Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ»

Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε άμεσα αντιδράσεις ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας,

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Νέες αναταράξεις στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους προκαλεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει στο προσκήνιο τις αμερικανικές βλέψεις για τη Γροιλανδία.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και συγκεκριμένα καθώς μιλούσε στους δημοσιογράφους πριν την συναντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Κοπεγχάγης.

Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε άμεσα αντιδράσεις ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας, την ώρα που η υπόθεση είχε αρχίσει να μεταφέρεται σε μια πιο ήρεμη διπλωματική οδό.

Η Γροιλανδία θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ

«Η Γροιλανδία θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από τη Δανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντως το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ.

«Επειδή η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία, αλλά αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Και περιβάλλεται από πλοία της Κίνας και της Ρωσίας, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, τα πλοία, δηλαδή, δεν πρόκειται να συμβεί», είπε, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς σχετικά με ξένες στρατιωτικές απειλές κατά του αυτόνομου νησιού.

Η Γροιλανδία «θα έπρεπε να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από τη Δανία», συνέχισε ο Τραμπ. «Και αφούδεν συμφώνησαν, και με δεδομένα όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε για να τους βοηθήσουμε με τη Ρωσία δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε καθόλου χρήματα».

«Θα μπορούσαμε να αποσύρουμε όλους τους στρατιώτες μας από την Ευρώπη», πρόσθεσε. «Γιατί, όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει, η Ευρώπη είναι ένα πολύ διαφορετικό μέρος από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια».

«Και καλά θα κάνουν να είναι προσεκτικοί», συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος γενικά στην Ευρώπη, «όσον αφορά τη μετανάστευση και την ενέργεια. Αν δεν είναι προσεκτικοί με αυτά τα δύο θέματα, δεν θα υπάρχει πια Ευρώπη».

Οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις και η στάση Ρούμπιο

Σταθερά πάντως, η Κοπεγχάγη και οι Βρυξέλλες αρνούνται να συζητήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της περιοχής. Παρά τις πιέσεις του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε γνωστοποιήσει τον περασμένο Ιούνιο ότι οι επαφές με τη Δανία και τις τοπικές αρχές της Γροιλανδίας συνεχίζονται σε μηνιαία βάση, δείχνοντας ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας.

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