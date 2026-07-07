Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Τα 4 βασικά θέματα στην ατζέντα από τις αμυντικές δαπάνες μέχρι την Ουκρανία

Snapshot Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με πίεση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ.

Πολλά μέλη δυσκολεύονται να πετύχουν τους τρέχοντες στόχους δαπανών και αντιτίθενται στην περαιτέρω αύξηση, προκαλώντας εντάσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ενώ ευρωπαϊκά μέλη επιδιώκουν σαφήνεια για το μέλλον της παρουσίας τους.

Η Ευρώπη δυσκολεύεται να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία μετά την απόσυρση αμερικανικής βοήθειας, παρά την κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Ο Τραμπ επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ασκώντας κριτική σε κορυφαίους ηγέτες. Snapshot powered by AI

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα διεξάγεται σε κλίμα έντασης, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ να πιέζει τους Συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Τα βασικά θέματα της ατζέντας περιλαμβάνουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, τη βοήθεια προς την Ουκρανία και την πώληση F-35 στην Τουρκία.

Αμυντικές δαπάνες : Πέρυσι, οι αρχηγοί κρατών του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα δαπανήσουν συνολικά 5% του ΑΕΠ σε δραστηριότητες άμυνας και ασφάλειας έως το 2035, αύξηση από τον στόχο του 2% του ΑΕΠ που συμφωνήθηκε το 2014. Τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη λόγω της συνεχιζόμενης απειλής για το ΝΑΤΟ από τη Ρωσία και την παγκόσμια τρομοκρατία. Η Ισπανία εξασφάλισε εξαίρεση από τους νέους κανόνες, εφόσον διατηρεί τις απαιτήσεις ικανοτήτων της.

Ωστόσο, αρκετά μέλη δυσκολεύονται να επιτύχουν ακόμη και τους τρέχοντες στόχους και έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση - ή πρόθυμα - να αυξήσουν τις δαπάνες. Αυτό είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό σημείο τριβής, δεδομένης της εστίασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις δαπάνες.

Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη: Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη και το Πεντάγωνο έχει ήδη ακυρώσει δύο στρατιωτικές αποστολές των ΗΠΑ στην Ευρώπη και έχει διατάξει την απομάκρυνση προσωπικού από την ήπειρο.

Στη Σύνοδο Κορυφής, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν στον Τραμπ γιατί η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αν μη τι άλλο, θα προσπαθήσουν να λάβουν κάποια σαφήνεια από τον Τραμπ σχετικά με το μέλλον των αμερικανικών δυνάμεων.

Ουκρανία: Η Ευρώπη δυσκολεύεται να παρέμβει αφότου οι ΗΠΑ απέσυραν τη στρατιωτική τους βοήθεια προς την Ουκρανία, παρόλο που η ανάγκη για ακριβά όπλα έχει αυξηθεί καθώς η Ρωσία εντείνει σημαντικά τις αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας.

Πόλεμος στο Ιράν: Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να εμπλακούν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Έχει επιπλήξει προσωπικά αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της κάποτε συμμάχου του, Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού.