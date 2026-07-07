Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Τα 4 βασικά θέματα στην ατζέντα από τις αμυντικές δαπάνες μέχρι την Ουκρανία

Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συναντώνται στην Άγκυρα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Τα 4 βασικά θέματα στην ατζέντα από τις αμυντικές δαπάνες μέχρι την Ουκρανία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επικεντρώνεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με πίεση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ.
  • Πολλά μέλη δυσκολεύονται να πετύχουν τους τρέχοντες στόχους δαπανών και αντιτίθενται στην περαιτέρω αύξηση, προκαλώντας εντάσεις με τις ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ έχει απειλήσει με απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ενώ ευρωπαϊκά μέλη επιδιώκουν σαφήνεια για το μέλλον της παρουσίας τους.
  • Η Ευρώπη δυσκολεύεται να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία μετά την απόσυρση αμερικανικής βοήθειας, παρά την κλιμάκωση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.
  • Ο Τραμπ επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ασκώντας κριτική σε κορυφαίους ηγέτες.
Snapshot powered by AI

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα διεξάγεται σε κλίμα έντασης, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ να πιέζει τους Συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Τα βασικά θέματα της ατζέντας περιλαμβάνουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, τη βοήθεια προς την Ουκρανία και την πώληση F-35 στην Τουρκία.

Αμυντικές δαπάνες : Πέρυσι, οι αρχηγοί κρατών του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι οι κυβερνήσεις τους θα δαπανήσουν συνολικά 5% του ΑΕΠ σε δραστηριότητες άμυνας και ασφάλειας έως το 2035, αύξηση από τον στόχο του 2% του ΑΕΠ που συμφωνήθηκε το 2014. Τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη λόγω της συνεχιζόμενης απειλής για το ΝΑΤΟ από τη Ρωσία και την παγκόσμια τρομοκρατία. Η Ισπανία εξασφάλισε εξαίρεση από τους νέους κανόνες, εφόσον διατηρεί τις απαιτήσεις ικανοτήτων της.

Ωστόσο, αρκετά μέλη δυσκολεύονται να επιτύχουν ακόμη και τους τρέχοντες στόχους και έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση - ή πρόθυμα - να αυξήσουν τις δαπάνες. Αυτό είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό σημείο τριβής, δεδομένης της εστίασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις δαπάνες.

Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη: Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη και το Πεντάγωνο έχει ήδη ακυρώσει δύο στρατιωτικές αποστολές των ΗΠΑ στην Ευρώπη και έχει διατάξει την απομάκρυνση προσωπικού από την ήπειρο.

Στη Σύνοδο Κορυφής, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν στον Τραμπ γιατί η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αν μη τι άλλο, θα προσπαθήσουν να λάβουν κάποια σαφήνεια από τον Τραμπ σχετικά με το μέλλον των αμερικανικών δυνάμεων.

Ουκρανία: Η Ευρώπη δυσκολεύεται να παρέμβει αφότου οι ΗΠΑ απέσυραν τη στρατιωτική τους βοήθεια προς την Ουκρανία, παρόλο που η ανάγκη για ακριβά όπλα έχει αυξηθεί καθώς η Ρωσία εντείνει σημαντικά τις αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας.

Πόλεμος στο Ιράν: Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να εμπλακούν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Έχει επιπλήξει προσωπικά αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της κάποτε συμμάχου του, Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει ο β' κύκλος πληρωμών - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια και συγκινητική ιστορία: Αδελφές γέννησαν την ίδια μέρα δύο αγοράκια με ίδιο βάρος

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Aνοίγει ο δρόμος για την υποψηφιότητα Λεπέν, παρά την καταδίκη της: «Αγκάθι» το ηλεκτρονικό βραχιόλι - Ανακοινώνει απόψε τις αποφάσεις της

16:24ANNOUNCEMENTS

Μετά το απόλυτο sold out η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ στις 21 Ιουλίου

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στις Θερμοπύλες: Αυτοκίνητο παρέσυρε τουρίστρια μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα

16:07ANNOUNCEMENTS

Ένας μήνας συνεχόμενης επιτυχίας για το θεατρικό έργο «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ» των Ρέππα – Παπαθανασίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δυο τελευταίοι κατηγορούμενοι οπαδοί για εγκληματική οργάνωση

16:02ΚΟΣΜΟΣ

«Φυσικά και θυμάμαι τα ονόματά τους»: Μεγάλωσε με 44 αδέλφια και εξομολογείται

15:59ANNOUNCEMENTS

Το «Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο Θέατρο Τέχνης

15:49ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Επείγουσα συνάντηση με εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών κρατών για την αντιμετώπιση του καύσωνα - «Έρχονται περισσότερες φονικές εβδομάδες»

15:45ANNOUNCEMENTS

Το Dove «Κρατάει τα Κορίτσια στο Παιχνίδι»

15:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ΕΕΑ καλεί τον Λιόλιο και πάλι σε ακρόαση

15:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πετράλωνα: Δεν προχωρά η πραγματογνωμοσύνη λόγω διαφωνίας για το ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτύπησε ο Αυστραλός πρωθυπουργός: Τα υπονοούμενα για τα «πεπόνια» της Γιαπωνέζας ομολόγου του

15:12LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το πρώτο απολαυστικό τρέιλερ για Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλο

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέλος τα μπλοκάκια: Οι κλήσεις της Τροχαίας περνούν στην ψηφιακή εποχή

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους για πρόκληση φωτιάς στην Ερέτρια

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Απορρίφθηκε η έφεσή της - Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή και «βραχιολάκι»

15:02ΕΥ ΖΗΝ

Μελέτη έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με καλύτερη ψυχολογική ευεξία

14:57ΚΟΣΜΟΣ

11χρονος μαθητής έχασε το χέρι του από επίθεση αλιγάτορα ενώ ψάρευε στη Φλόριντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

15:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πετράλωνα: Δεν προχωρά η πραγματογνωμοσύνη λόγω διαφωνίας για το ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ - Είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «O Αμερικανός πρόεδρος μού υποσχέθηκε 5 F-35» - Τραμπ: «Eίναι κάτι που θα σκεφτούμε»

14:24LIFESTYLE

Από την διπλή εμφάνιση της Ζεντάγια στην εγκυμονούσα Άν Χάθαγουεϊ - Μάγεψαν οι πρωταγωνίστριες της «Οδύσσειας» στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέλος τα μπλοκάκια: Οι κλήσεις της Τροχαίας περνούν στην ψηφιακή εποχή

10:04ΕΥ ΖΗΝ

Το μικρό, ταπεινό ψάρι των ελληνικών θαλασσών με τα μεγάλα οφέλη για οστά και καρδιά

13:46WHAT THE FACT

«Βουνά» χιονιού αψηφούν καύσωνα 37 βαθμών Κελσίου στον Καναδά

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι την ώρα που έκανε τζόκινγκ

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποθεώθηκε η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν από τους κριτικούς - «Είναι ένα εκπληκτικό κινηματογραφικό έπος»

16:02ΚΟΣΜΟΣ

«Φυσικά και θυμάμαι τα ονόματά τους»: Μεγάλωσε με 44 αδέλφια και εξομολογείται

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στον Καναδά: Άνδρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ