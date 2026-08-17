Στο «σφυρί» χιλιάδες ηλεκτρικά πατίνια εξαιτίας του νέου ΚΟΚ και των «τσουχτερών» προστίμων

Snapshot Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια περιλαμβάνει ηλικιακό όριο 17 ετών και ανώτατη ταχύτητα 25 χλμ/ώρα.

Οι αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση πωλήσεων μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν πάνω από 5.000 ενεργές αγγελίες με τιμές από 250 έως 2.900 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και τις δυνατότητες.

Οι αρχές έχουν βεβαιώσει 2.659 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων αποθαρρύνει τη χρήση από ανήλικους και περιστασιακούς χρήστες. Snapshot powered by AI

Κύμα πωλήσεων ηλεκτρικών πατινιών καταγράφεται στο διαδίκτυο, καθώς η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και οι αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας αναγκάζουν πολλούς ιδιοκτήτες να βγάλουν τα οχήματά τους στο «σφυρί», συχνά σε τιμές ευκαιρίας.

Το νέο νομικό πλαίσιο ορίζει ως ελάχιστο ηλικιακό όριο τα 17 έτη, επιβάλλει ανώτατη ταχύτητα 25 χιλιομέτρων την ώρα και συνοδεύεται από τσουχτερά πρόστιμα, αποθαρρύνοντας τόσο τους ανήλικους όσο και τους περιστασιακούς χρήστες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ενεργές αγγελίες μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 5.000, με τις τιμές να κυμαίνονται από 250 ευρώ έως και 2.900 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες και το μοντέλο.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι αγγελία από την Πάτρα, όπου πατέρας διαθέτει προς πώληση το πατίνι που είχε αγοράσει για τον 13χρονο γιο του. Όπως αναφέρει, το όχημα πωλείται έναντι 250 ευρώ σε άριστη κατάσταση, καθώς ο ανήλικος δεν επιτρέπεται πλέον να το χρησιμοποιεί.

Σαφάρι ελέγχων και βροχή προστίμων

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στους δρόμους. Η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας παραμένει το κύριο ζητούμενο, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα βεβαιώθηκαν 2.659 παραβάσεις αποκλειστικά για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

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