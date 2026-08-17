Στο «σφυρί» χιλιάδες ηλεκτρικά πατίνια εξαιτίας του νέου ΚΟΚ και των «τσουχτερών» προστίμων

Από 250 έως 2.900 ευρώ οι τιμές

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Στο «σφυρί» χιλιάδες ηλεκτρικά πατίνια εξαιτίας του νέου ΚΟΚ και των «τσουχτερών» προστίμων
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια περιλαμβάνει ηλικιακό όριο 17 ετών και ανώτατη ταχύτητα 25 χλμ/ώρα.
  • Οι αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση πωλήσεων μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών στο διαδίκτυο.
  • Υπάρχουν πάνω από 5.000 ενεργές αγγελίες με τιμές από 250 έως 2.900 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και τις δυνατότητες.
  • Οι αρχές έχουν βεβαιώσει 2.659 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η εφαρμογή των νέων κανόνων αποθαρρύνει τη χρήση από ανήλικους και περιστασιακούς χρήστες.
Snapshot powered by AI

Κύμα πωλήσεων ηλεκτρικών πατινιών καταγράφεται στο διαδίκτυο, καθώς η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και οι αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας αναγκάζουν πολλούς ιδιοκτήτες να βγάλουν τα οχήματά τους στο «σφυρί», συχνά σε τιμές ευκαιρίας.

Το νέο νομικό πλαίσιο ορίζει ως ελάχιστο ηλικιακό όριο τα 17 έτη, επιβάλλει ανώτατη ταχύτητα 25 χιλιομέτρων την ώρα και συνοδεύεται από τσουχτερά πρόστιμα, αποθαρρύνοντας τόσο τους ανήλικους όσο και τους περιστασιακούς χρήστες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι ενεργές αγγελίες μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 5.000, με τις τιμές να κυμαίνονται από 250 ευρώ έως και 2.900 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητες και το μοντέλο.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι αγγελία από την Πάτρα, όπου πατέρας διαθέτει προς πώληση το πατίνι που είχε αγοράσει για τον 13χρονο γιο του. Όπως αναφέρει, το όχημα πωλείται έναντι 250 ευρώ σε άριστη κατάσταση, καθώς ο ανήλικος δεν επιτρέπεται πλέον να το χρησιμοποιεί.

Σαφάρι ελέγχων και βροχή προστίμων

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στους δρόμους. Η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας παραμένει το κύριο ζητούμενο, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα βεβαιώθηκαν 2.659 παραβάσεις αποκλειστικά για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΚΟΣΜΟΣ

Μανχάταν: Νεκρός 54χρονος από αστυνομικά πυρά - Κρατούσε χασαπομάχαιρο και απειλούσε τον πατέρα του

08:00ΥΓΕΙΑ

Ο πιο συνηθισμένος καρκίνος δέρματος είναι και ο πιο εύκολο να περάσει απαρατήρητος - Τα 5 σημάδια

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι μυστικές δέκα βάσεις drones της Ρωσίας που απειλούν το ΝΑΤΟ - Έγγραφα και δορυφορικές εικόνες

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Το μυστικό του ισχυρού γάμου τους και το ταξίδι στην Ινδία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο χτύπησε σε σταθμευμένο και ανετράπη - Τραυματίας ο οδηγός

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η εξέλιξη της Αρχαιολογίας στην Αφρική - Από την αποικιοκρατική οικειοποίηση στη συλλογική γνώση

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποσά που ζαλίζουν: 250 εκατ. ευρώ για 10 Έλληνες παίκτες!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή σε ηλικία 36 ετών η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville»

07:10ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Μία από τις πιο δύσκολες περιόδους η φετινή - Συμβουλές προστασίας

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Μούχλα και σήψη: Αδιανόητες εικόνες φέρεται να τραβήχτηκαν μέσα στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George Washington» - Βίντεο

07:00LIFESTYLE

Μάικλ Τζάκσον: Αποκαλύπτεται αδημοσίευτο υλικό από το 2001 – Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή του σταρ

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 20 περιοχές της χώρας - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου

06:50BOMBER

ΔΕΘ 2026: Ξεχάστε τα «pass» - Δώστε και κάνα μόνιμο μέτρο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Στο «σφυρί» χιλιάδες ηλεκτρικά πατίνια εξαιτίας του νέου ΚΟΚ και των «τσουχτερών» προστίμων

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο δύο εγκαυματίες - Γυναίκα έχει καεί στο 25% του σώματός της

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει» – Ξεσπά ο 71χρονος μετά το άγριο επεισόδιο με τον οδηγό ταξί

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πλήρως προσυμπληρωμένες και με αυτόματη υποβολή έως το 2029 - Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι 25-34 ετών: Το 56,3% ζει με τους γονείς του - Η γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα

06:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΔΕΘ και τα 10 αγκάθια του φθινοπώρου - Πού θα κριθεί το crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης;

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Σαλαμίνα: Δραματικές μαρτυρίες για το νεκρό ζευγάρι – Ανοιχτό το σενάριο εμπρησμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή σε ηλικία 36 ετών η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Σαλαμίνα: Δραματικές μαρτυρίες για το νεκρό ζευγάρι – Ανοιχτό το σενάριο εμπρησμού

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Οι πιο ξεχωριστές ερωτικές μαντινάδες της Κρήτης

22:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/8/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Μούχλα και σήψη: Αδιανόητες εικόνες φέρεται να τραβήχτηκαν μέσα στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George Washington» - Βίντεο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο δύο εγκαυματίες - Γυναίκα έχει καεί στο 25% του σώματός της

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποσά που ζαλίζουν: 250 εκατ. ευρώ για 10 Έλληνες παίκτες!

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

07:00LIFESTYLE

Μάικλ Τζάκσον: Αποκαλύπτεται αδημοσίευτο υλικό από το 2001 – Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή του σταρ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο χτύπησε σε σταθμευμένο και ανετράπη - Τραυματίας ο οδηγός

05:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Αυγούστου

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Το μυστικό του ισχυρού γάμου τους και το ταξίδι στην Ινδία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Στο «σφυρί» χιλιάδες ηλεκτρικά πατίνια εξαιτίας του νέου ΚΟΚ και των «τσουχτερών» προστίμων

01:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή! (Video)

05:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία καθώς υποχωρούν τα μελτέμια - Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ