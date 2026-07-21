Ηλεκτρικά πατίνια: Στη Βουλή το νομοσχέδιο - Τι προβλέπεται για κράνος και όριο ηλικίας

Σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι το νέο αυστηρό πλαίσιο

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ηλεκτρικά πατίνια: Στη Βουλή το νομοσχέδιο - Τι προβλέπεται για κράνος και όριο ηλικίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το νομοσχέδιο απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και απαγορεύει την πώληση ή μίσθωση σε ανηλίκους.
  • Εισάγεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και δημιουργείται ειδικό ψηφιακό μητρώο καταγραφής τους.
  • Οι παραβάσεις σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα θα τιμωρούνται αυστηρότερα, ενώ η κυκλοφορία πατινιών σε τέτοιους δρόμους απαγορεύεται.
  • Παραμένουν υποχρεωτικά η χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση.
  • Το νέο πλαίσιο έχει χαρακτήρα άμεσης εφαρμογής και στοχεύει στην προστασία της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα των ανηλίκων.
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Προς ψήφιση τίθεται σήμερα, Τρίτη (21/07), στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο φέρνει ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με κυριότερη ρύθμιση την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, εκτός από το ηλικιακό όριο για τους αναβάτες, εισάγει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν ή να εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους. Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους, καθώς και η ένταξή τους σε ειδικό ψηφιακό μητρώο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, εξήγησε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες των νέων μέτρων: «Πρώτον, απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων, οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Και τέταρτον, απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα».

Έρχεται το Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, με τη δημιουργία του μητρώου ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι αρχές θα μπορούν πλέον να ταυτοποιούν άμεσα τον κάτοχο και τον χρήστη του κάθε οχήματος.

«Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθήθηκαν άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να αναμένεται η συνολική αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς «η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να περιμένει άλλο». Στόχος είναι το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε πλήρη ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.

Υποχρεωτική ασφάλιση και κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Πέρα από τα νέα μέτρα, παραμένουν σε ισχύ οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας, όπως η υποχρεωτική χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, στους οποίους προστίθεται πλέον και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

«Οι προϋποθέσεις θα είναι κοινές για όλους: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο, όπου προβλέπεται. Από εκεί και πέρα θα εξαρτάται και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται», ξεκαθάρισε ο κ. Κώτσηρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αυστηροποίηση των ποινών για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε οδικούς άξονες υψηλών ταχυτήτων (με όριο άνω των 50 χλμ/ώρα), όπου η κυκλοφορία τους απαγορεύεται ρητά για λόγους ασφαλείας.

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