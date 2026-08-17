Φωτιά: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 20 περιοχές της χώρας - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φωτιά: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 20 περιοχές της χώρας - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο κίνδυνος πυρκαιάς για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου παραμένει υψηλός (κατηγορία 3) σε 20 περιοχές της χώρας.
  • Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο περιλαμβάνουν την Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Ζάκυνθο, Έβρο, Ροδόπη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Μαγνησία, Αχαΐα, Αρκαδία και Λακωνία.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
  • Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών υλικών, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές και ρίψη αναμμένων τσιγάρων.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 και να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας civilprotection.gov.gr.
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Μειώνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, καθώς εξασθενούν τα μελτέμια στη χώρα, όμως για 20 περιοχές ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει στην κατηγορία 3, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται:

  • η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία,
  • η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλεία και η Ζάκυνθος,
  • ο Έβρο και η Ροδόπη,
  • η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας.

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Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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