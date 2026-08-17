Κάλυμνος: Ανησυχία προκαλεί η εκδήλωση φωτιάς στο ίδιο σημείο για τέταρτη φορά - Οριοθετήθηκε άμεσα

Snapshot Στην περιοχή Βλυχάδια της Καλύμνου ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Κυριακής 16/8, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά δεν απείλησε τον κοντινό οικισμό ούτε τις γεωργικές καλλιέργειες με ελιές, αμυγδαλιές και συκιές.

Πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που εκδηλώνεται στην ίδια περιοχή μέσα στο 2023, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό.

Δεν έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα για τα αίτια της φωτιάς, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο εσκεμμένου εμπρησμού.

Οι Αρχές έστειλαν άμεσα μήνυμα 112 στους κατοίκους των Βλυχαδιών για να είναι σε ετοιμότητα λόγω του κινδύνου επέκτασης της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16/8 στην περιοχή Βλυχάδια στην Κάλυμνο, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα χάρη στη γρήγορη κινητοποίηση των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά δεν πρόλαβε να πάρει μεγάλες διαστάσεις και να απειλήσει τον κοντινό οικισμό αλλά και τις γεωργικές καλλιέργειες με ελιές, αμυγδαλιές, συκιές και άλλα δέντρα. Ωστόσο, αυτό που δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά μέσα στη χρονιά, που ξεσπά φωτιά σε αυτό το σημείο.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή φέτος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλυμνίων, προσθέτοντας με νόημα ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Δεν έχει βγει ακόμη επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ωστόσο το γεγονός αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες έρευνες, καθώς υπάρχει η πιθανότητα εσκεμμένου εμπρησμού.

Μήνυμα 112

Οι Αρχές έστειλαν άμεσα μήνυμα στους κατοίκους των Βλυχαδιών προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, μόλις ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, η συγκεκριμένη περιοχή καλύπτεται από φρύγανα, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικισμός των Βλυχαδιών, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση με καλλιέργειες δέντρων.

Σε περίπτωση που οι φλόγες ξέφευγαν από τον αρχικό τους χώρο, υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθεί πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και να απειληθούν κατοικημένες εκτάσεις. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων.

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