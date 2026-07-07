Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στην Άγκυρα - Στο επίκεντρο αν θα επανενταχθεί η Τουρκία στα F-35

Στην κατ' ιδίαν συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον, με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 να είναι στο τραπέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε στην Άγκυρα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο Τούρκος ομόλογός του, ενώ η συνάντησή τους είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 στο προεδρικό μέγαρο, πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Η φετινή Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Συμμαχίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών, η συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα φιλοξενεί τη διήμερη διοργάνωση στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και αντιπροσωπειών από χώρες-εταίρους της Συμμαχίας.

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