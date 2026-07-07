Έφτασε στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Έπεται τετ α τετ με Ερντογάν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών.

Η Σύνοδος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του ΝΑΤΟ και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών.

Η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν βασικά θέματα της διήμερης διοργάνωσης.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι ηγέτες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και αντιπροσωπείες από χώρες-εταίρους. Snapshot powered by AI

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο, πριν από το επίσημο δείπνο των ηγετών που θα προηγηθεί της κύριας συνεδρίασης της Τετάρτης.

?#SONDAKİKA | ABD Başkanı Trump, Ankara'da. Uçağından iniş yapıyor.



ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı. pic.twitter.com/T2IeWBo66a — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 7, 2026

Η φετινή Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Συμμαχίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών, η συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Άγκυρα φιλοξενεί τη διήμερη διοργάνωση στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και αντιπροσωπειών από χώρες-εταίρους της Συμμαχίας.

Στην Άγκυρα και ο Μητσοτάκης

Στην τουρκική πρωτεύουσα αφίχθη πριν λίγη πριν τις 14:00 κι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία.

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