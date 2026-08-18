Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Πώς θα ενταχθούν 20.000 κλειστά ακίνητα στην αγορά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα "Ανακαινίζω", συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή σε περίπου 20.000 ακίνητα. Βασικός στόχος είναι η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά και να αυξηθεί η διαθέσιμη κατοικία για τους πολίτες.

Η πρώτη φάση του προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, προκειμένου να πραγματοποιούν έναν αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας του ακινήτου τους.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των οριστικών αιτήσεων. Σε αυτό το στάδιο θα προσδιορίζεται και το ακριβές ποσό της επιδότησης που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ακινήτου.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να είχε δηλωθεί ως κενό ή κλειστό κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση θα αποδεικνύεται μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της επιδότησης. Το ακίνητο θα πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί ως ιδιόχρηση είτε να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση.

Αντίθετα, αποκλείεται ρητά η αξιοποίηση των ανακαινισμένων ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα επιχειρεί όχι μόνο να στηρίξει τους ιδιοκτήτες στην ανακαίνιση των ακινήτων τους, αλλά κυρίως να αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και να ενισχύσει τη μακροχρόνια μίσθωση.