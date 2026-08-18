Με 3 λέξεις: Καραλής και Τεντόγλου έδειξαν το μεγαλείο και την αξία τους μέσα από το… γυμναστήριο

Το μετάλλιο μπορεί να ήρθε στην Ελλάδα από το Μπέρμιγχαμ, όμως, η δουλειά δεν βρέθηκε ποτέ σε δεύτερη μοίρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, μόλις μερικές ώρες μετά τις νέες ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, βρέθηκαν ξανά στον χώρο της προπόνησης, δείχνοντας εμπράκτως τη νοοτροπία που τούς έχει οδηγήσει στην κορυφή.

Ο Ολυμπιονίκης του Παρισίου, που πλησίασε ξανά τον Μόντο Ντουπλάντις, συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις» και δεν χάνει στιγμή από τις προπονήσεις του. Σήμερα, επέστρεψε στο γυμναστήριο μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου, που «έγραψε» ιστορία με το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το πρωί της Τρίτης (18/08), ο Καραλής δημοσιοποίησε φωτογραφία με τον Τεντόγλου και έγραψε: «Πίσω στη δουλειά».

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