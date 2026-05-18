Γροιλανδία: «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός μας δεν είναι προς πώληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει σε οικονομικό φόρουμ και στα εγκαίνια των νέων γραφείων αμερικανικού προξενείου στο Νουούκ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν έκανε σήμερα λόγο για μια πρώτη «εποικοδομητική» συνάντηση με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, παρά την απουσία αλλαγής στην αμερικανική στάση.

«Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, όπου μπορέσαμε να συζητήσουμε με καλή διάθεση και με μεγάλο αμοιβαίο σεβασμό», είπε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης.

«Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γροιλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γροιλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Δεν είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση», υπογράμμισε ο Νίλσεν.

«Αυτή η συνάντηση δεν μου έδειξε κανένα σημάδι πως οτιδήποτε έχει αλλάξει» στην αμερικανική θέση, διαπίστωσε εντούτοις.

«Το σημείο εκκίνησής μας δεν έχει αλλάξει. Έχουμε την κόκκινη γραμμή μας. Το σημείο εκκίνησης των Αμερικανών επίσης δεν έχει αλλάξει», επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Μούτε Έγκεντε.

Έπειτα από την έναρξη μιας χρονιάς που σηματοδοτήθηκε από την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να «πάρει τον έλεγχο» της αρκτικής νήσου, μιας δανέζικης αυτόνομης περιοχής, η Κοπεγχάγη και το Νουούκ πέτυχαν τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας για να συζητηθούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με τη στρατιωτική παρουσία τους.

«Οι συνομιλίες διεξήχθησαν στους κόλπους της ομάδας εργασίας», υπογράμμισε ο Έγκεντε: «Δεν θα έχουμε παράλληλες συζητήσεις».

Ο Τζεφ Λάντρι αφίχθη την Κυριακή στο Νουούκ όπου θα παραστεί σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα διεξαχθεί στη γροιλανδέζικη πρωτεύουσα τη 19η και την 20ή Μαΐου, προτού συμμετάσχει στα εγκαίνια των νέων γραφείων του αμερικανικού προξενείου στη νήσο.

