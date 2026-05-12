ΗΠΑ: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Δανία για να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στην Γροιλανδία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη βάση Pituffik στη Γροιλανδία, στις 28 Μαρτίου 2025.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν τακτικές διαπραγματεύσεις με τη Δανία για να επεκτείνουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους, όπως μεταδίδει το BBC, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα του εδάφους της Γροιλανδίας, μια αυτόνομη περιοχή και συνιστώσα χώρα της Δανίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να επιλύσουν τη διπλωματική κρίση που πυροδότησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν απείλησε να καταλάβει τη χώρα με τη βία.

Σε δήλωσή του τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «κατέχουν» τη Γροιλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τον «εύκολο» ή με τον «δύσκολο τρόπο».

Μαζικές διαδηλώσεις σε Γροιλανδία και Δανία AP

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο BBC ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη ότι οι συνομιλίες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Δανία έχει εκφράσει στο παρελθόν τη βούλησή της να συζητήσει την εγκατάσταση επιπλέον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας είχε επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ. «Υπάρχει μια διπλωματική συζήτηση σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, μιλώντας σε Σύνοδο Κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη την Τρίτη, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έχουν «κάνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τρεις νέες αμερικανικές βάσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προτείνει μια διαρρύθμιση -σύμφωνα με την οποία- θα δημιουργηθούν τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις και θα χαρακτηριστούν επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων.

Οι βάσεις θα βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Γροιλανδία και θα έχουν κυρίως αποστολή την παρακολούθηση ρωσικών και κινεζικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στον βόρειο Ατλαντικό και ιδιαίτερα στην στρατηγικής σημασίας περιοχή GIUK Gap, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα σε τίποτα ακόμη και ο τελικός αριθμός των βάσεων ενδέχεται να αλλάξει. Μία από τις βάσεις εξετάζεται να δημιουργηθεί στον οικισμό Narsarsuaq, όπου παλαιότερα λειτουργούσε μια αμερικανική στρατιωτική βάση.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται από μια μικρή ομάδα αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι έχουν σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η κυβέρνηση έχει απορροφηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν.

Την ευαίσθητη διπλωματική προσπάθεια ηγείται ο Μάικλ Νίνταμ, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον οποίο έχει ανατεθεί η διαμόρφωση μιας συμφωνίας που θα πρέπει να ικανοποιεί τον Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται τα όρια της Δανίας όσον αφορά την προστασία των συνόρων της.

Οι ομάδες έχουν συναντηθεί τουλάχιστον πέντε φορές από τα μέσα Ιανουαρίου. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης ένας ή δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ο Jesper Møller Sørensen, πρέσβης της Δανίας στις ΗΠΑ και ο Jacob Isbosethsen, κορυφαίος διπλωμάτης της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζέφ Λάντρι, δεν έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις και απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τη διπλωματική διαδικασία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος μία στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, τη βάση Pituffik στα βορειοδυτικά του νησιού, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για παρακολούθηση πυραύλων. Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ διέθεταν 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Γροιλανδία.