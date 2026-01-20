Τραμπ: «Ο κόσμος θα μάθει σύντομα που μπορώ να φτάσω για να αποκτήσω την Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς μέχρι πού θα φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, κατά την διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης στον Λευκό Οίκο απάντησε λακωνικά, λέγοντας: «θα μάθετε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί να αποκλείσει την απειλή χρήσης στρατιωτικής δύναμης για την κατάκτηση του νησιού.

«Βολές» στη Νορβηγία για το βραβείο Νόμπελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές του να τερματίσει τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νορβηγίας για τις αποφάσεις της Επιτροπής Νόμπελ.

«Θα έπρεπε να είχα λάβει το Νόμπελ για κάθε πόλεμο, αλλά δεν το λέω αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έσωσα εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους. Και μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι η Νορβηγία δεν ελέγχει τις αποφάσεις, εντάξει;».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο Νόμπελ Ειρήνης σε ένα μήνυμά του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας το Σαββατοκύριακο, συνδέοντας το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε με την προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.