Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει απειλήσει χώρες της Ευρώπης με δασμούς, ως μέρος μίας τακτικής πίεσης για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, που αποτελεί αυτόνομο μέρος του βασιλείου της Δανίας, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο απόγευμα της Τρίτης (20/01), ενόψει του επερχόμενου ταξιδιού του στο Νταβός και με τις εντάσεις με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία να συνεχίζονται, καθώς ο πρωθυπουργός του αυτόνομου νησιού που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας κάλεσε τους περίπου 57.000 κατοίκους να προετοιμαστούν για «ενδεχόμενη εισβολή».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει οκτώ ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ, αφού ισχυρίστηκε ότι «ταξίδεψαν στη Γροιλανδία για άγνωστους λόγους», αναφερόμενος στην ανάπτυξη στρατιωτών από ευρωπαϊκές χώρες στο αυτόνομο νησί.

Πριν την έναρξη της συνέντεξης Τύπου, η οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε στις 20:00 ώρα Ελλάδος, δόθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ένα έγγραφο με τον τίτλο: «365 νίκες σε 365 ημέρες. Η επιστροφή του προέδρου Τραμπ σηματοδοτεί μια νέα εποχή επιτυχίας».

Πρόκειται για μια λίστα με 365 σημεία – ένα για κάθε ημέρα από την ορκωμοσία του.

Το σημείο 156 αναφέρει ότι ο Τραμπ «εξασφάλισε συμφωνία από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους – ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής που για πολύ καιρό θεωρούνταν αδύνατο».

Το έγγραφο έχει τίτλο «Η επιστροφή του προέδρου Τραμπ σηματοδοτεί μια νέα εποχή επιτυχίας [και] ευημερίας».

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε καθυστέρηση 45 λεπτών.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου:

Ο Αμερικανός πρόεδρος βγήκε μόνος του ασυνόδευτος μπροστά από τους δημοσιογράφους και ξεκίνησε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στο έγγραφο που έδωσε στα μέλη των ΜΜΕ καθώς και στις διαδηλώσεις στη Μινεσότα και την υπόθεση της δολοφονίας της Renee Good από πράκτορα της ICE.

Το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας»

Περίπου μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης Τύπου (20:00 ώρα Ελλάδος), ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γράψει σε ανάρτησή του πως το ΝΑΤΟ «θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας» αν δεν ήταν ο ίδιος, αφού εξαπέλυσε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, με ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή!!! Θα βρισκόταν στο χρονοντούλαπο ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό!!!», πρόσθεσε.

