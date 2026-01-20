Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι ο πληθυσμός του νησιού και οι τοπικές αρχές πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια πιθανή στρατιωτική εισβολή, ακόμη και αν το σενάριο παραμένει απίθανο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με κατάληψη του εδάφους.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουκ την Τρίτη. Υπογράμμισε ότι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι θεσμοί του νησιού οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική και έντονων αντιδράσεων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στις τοποθετήσεις για τη Γροιλανδία, την οποία η Δανία θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, με καθεστώς ευρείας αυτονομίας.

Χαρακτηριστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ προτού μπει στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στο Νταβός, ανάρτησε στο Truth Social μία φωτογραφία-προϊόν ΑΙ, στην οποία απεικονίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να καταλαμβάνουν τη Γροιλανδία.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», λέει η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο X, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, υπερασπίστηκε τη θέση της ΕΕ σχετικά με τις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Καμία απειλή ή δασμός δεν θα το αλλάξει αυτό. Η απάντησή μας πρέπει να είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να διατηρήσουμε τις θέσεις μας και να δράσουμε από κοινού », έγραψε.

«Στεκόμαστε ακλόνητα με τη Γροιλανδία και τη Δανία», δηλώνει ο Καναδός πρωθυπουργός





Ο Καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνι, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τόνισε ότι «στεκόμαστε ακλόνητα με τη Γροιλανδία και τη Δανία και υποστηρίζουμε πλήρως το μοναδικό τους δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Ο Κάρνι υπογράμμισε ότι η δέσμευση του Καναδά στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ – το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση κατά ενός ή περισσότερων μελών θεωρείται επίθεση κατά όλων – παραμένει «αμετακίνητη».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Καναδάς «αντιτίθεται με σθένος» σε τυχόν επιβολή δασμών σε προϊόντα από τη Γροιλανδία.

