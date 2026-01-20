Γροιλανδία: Ενισχύουν την στρατιωτική παρουσία τους οι Δανοί, απειλεί με δασμούς ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει πράγματι να προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του, απάντησε κατηγορηματικά: «Θα το κάνω, 100%»
Μια άλλη ομάδα Δανών στρατιωτών έφτασε απόψε στη Γροιλανδία, καθώς ο δανικός στρατός συνεχίζει την ενίσχυση της παρουσίας του εκεί για την υπό δανική ηγεσία άσκηση του ΝΑΤΟ «Arctic Endurance».
Στον αντίποδα, στρατιωτικά αεροσκάφη θα φτάσουν σε αμερικανική βάση στη Γροιλανδία — Βορειοαμερικανική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD)
Στη διαστημική βάση Pituffik, θα υποστηρίξουν προγραμματισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Γροιλανδίας.
Οι ενέργειες έχουν συντονιστεί με τη Δανία, έχουν ληφθεί οι απαραίτητες διπλωματικές άδειες και έχουν ενημερωθεί οι αρχές της Γροιλανδίας, ανέφερε η NORAD.
O Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμούς
Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου την ένταση με την Ευρώπη, δηλώνοντας ότι είναι «100%» έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το ζήτημα της Γροιλανδίας.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως το ενδεχόμενο επιβολής δασμών με την αντιπαράθεση γύρω από τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν χωρίς δισταγμό σε εμπορικά μέτρα κατά ευρωπαϊκών κρατών.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου προτίθεται να επιβάλει δασμούς ύψους 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βρετανία. Όπως πρόσθεσε, οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το ίδιο καθεστώς θα εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, όλες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.
Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει πράγματι να προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του, απάντησε κατηγορηματικά: «Θα το κάνω, 100%».
Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, περιοριζόμενος σε ένα λιτό «no comment» όταν του τέθηκε σχετικό ερώτημα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, «η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας» και όχι στο ζήτημα της Γροιλανδίας.
Ειδικός: Η απειλή του Τραμπ «δεν έχει μελετηθεί πλήρως»
Ο οικονομικός εμπειρογνώμονας Achim Wambach πιστεύει ότι οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμολογικούς περιορισμούς στη διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι άστοχες.
Σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υλοποιήσει την απειλή του κατά της Ευρώπης, οι ΗΠΑ «δεν θα βρεθούν σε τόσο καλή θέση», λέει ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας (ZEW) στο γερμανικό ZDF. Ένας δασμός είναι πάντα ένα διαπραγματευτικό εργαλείο που βλάπτει τις ίδιες τις ΗΠΑ, υποστηρίζει ο Wambach.
Στην εκπομπή ZDFheute live, ο οικονομολόγος μιλάει για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και εξηγεί γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να στοχεύσει συγκεκριμένα τους ψηφοφόρους του Τραμπ.
Σε μια εμπορική διαμάχη, «όλοι χάνουν», λέει ο Wambach. Επιπλέον, η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κακή κατάσταση. «Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί» και έχουν δημιουργηθεί λίγες θέσεις εργασίας, προσθέτει ο ειδικός.
Και φέτος, πλησιάζουν οι εκλογές για το Κογκρέσο και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν φαίνονται και τόσο καλοί.
«Οι τιμές αυξάνονται, οι δασμοί δεν ήταν ποτέ καλή πολιτική και το αμερικανικό κοινό το παρατηρεί αυτό», εξηγεί ο Γουάμπαχ. Μια πιθανή κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση για την αμερικανική οικονομία, προσθέτει ο οικονομολόγος.