«Αποστάσεις» από τη Γροιλανδία κρατά η Ουγγαρία: «Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του στο Βελιγράδι, στις 13 Φεβρουαρίου 2025.

Ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών την ερχόμενη Πέμπτη (22/01) για τη Γροιλανδία, η Ουγγαρία πήρε αποστάσεις από το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι το μέλλον του νησιού «δεν αποτελεί θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτώντας ότι δεν θα υποστηρίξει μία κοινή δήλωση της ΕΕ κάτα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα διμερές ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο μερών... Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της ΕΕ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο.

Η Ουγγαρία αποτελεί μία από τις πιο ευρωσκεπτικιστικές χώρες του μπλοκ, και η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν έχει συχνά μπλοκάρει και ασκήσει βέτο σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, η Βουδαπέστη αποτελεί μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη.

