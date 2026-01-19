Μερτς: «Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε σε θέση να απαντήσουμε»

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «θέλουμε να επιβληθούμε ως χώρα και ως ήπειρος» στις πιέσεις του Λευκού Οίκου για απόκτηση της Γροιλανδίας

Φωτ. Αρχείου - Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

AP/Francois Walschaerts
«Συνετή» και «ανάλογη» πρέπει να είναι η απάντηση της Ευρώπης στις πρόσφατες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και επαναβεβαίωσε την στήριξή του προς την Γροιλανδία και την Δανία.

«Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, αλλά είμαστε σε θέση να απαντήσουμε», τόνισε ο καγκελάριος και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλουμε να επιβληθούμε ως χώρα και ως ήπειρος»

«Συμμεριζόμαστε την εκτίμηση ότι είναι προς το κοινό διατλαντικό μας συμφέρον να κάνουμε περισσότερα για την ασφάλεια στην Αρκτική (…) Είναι σαφές ότι θέλουμε να επιβληθούμε ως χώρα και ως ήπειρος. Εξαρτάται από εμάς - και στην Γερμανία - και ακριβώς για αυτόν τον λόγο θέλουμε να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να αναλάβουμε την ευθύνη», παραδέχθηκε ο κ. Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου νωρίτερα την στο Βερολίνο, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η βάση οποιωνδήποτε συνομιλιών με της ΗΠΑ θα πρέπει να βρίσκεται στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και αμφισβήτησε την αξιολόγηση περί κινδύνου στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η απειλή αυτή τη στιγμή προέρχεται από την Ρωσία και εντοπίζεται στην ανατολική Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ουκρανία.

Μείωση στον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών

Ανέφερε μάλιστα δηκτικά και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες κάποτε διατηρούσαν πάνω από 10.000 στρατιώτες στην Γροιλανδία, τώρα έχουν στο νησί κάτω από 200 άτομα στρατιωτικό προσωπικό. «Προφανώς η ανάλυση της απειλής, ακόμη και από τις ίδιες τις ΗΠΑ, δεν είναι τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κατάσταση ασφάλειας στην Γροιλανδία δεν μπορεί να επιδεινωθεί», πρόσθεσε ο Φρίντριχ Μερτς.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις οκτώ χώρες που απέστειλαν την περασμένη εβδομάδα στρατιώτες στην Γροιλανδία, ο κ.Μερτς προειδοποίησε ότι οι δασμοί πλήττουν όλες τις πλευρές, ενώ ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης και επισήμανε ότι πρώτοι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα πληρώσουν την επιβάρυνση, αλλά θα υποφέρουν επίσης η γερμανική και η ευρωπαϊκή οικονομία. «Δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ και θα προσπαθήσουμε να τον αποφύγουμε», τόνισε ο καγκελάριος, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι, εάν η κατάσταση προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, με δασμούς που θεωρούμε δυσανάλογους, «είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας». Η Ουάσιγκτον «γνωρίζει ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν θέλω. Αλλά αν καταστεί απαραίτητο, θα υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά και τα γερμανικά συμφέροντα», τόνισε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι ο ίδιος προτιμά λύσεις οι οποίες προωθούν το ανοιχτό, απαλλαγμένο από βάρη, διατλαντικό εμπόριο και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την Γροιλανδία ως ευρωπαϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει απειλές τις οποίες τελικά δεν υλοποιεί, ο καγκελάριος περιορίστηκε να δηλώσει ότι το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει ότι συχνά ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην υλοποίηση των εξαγγελιών του.

