Ρεκόρ για τον χρυσό και πτώση στις μετοχές καθώς η κρίση στη Γροιλανδία βαθαίνει

Ο χρυσός εκτινάχθηκε σε ιστορικά υψηλά και οι μετοχές υποχώρησαν σήμερα Δευτέρα (19/1), καθώς η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία απείλησε να αναζωπυρώσει έναν εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη και οδήγησε τις διατλαντικές σχέσεις αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων ετών.

Οι εντάσεις για τη Γροιλανδία ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, από τον επόμενο μήνα, εκτός εάν υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες του να καταλάβει το αρκτικό νησί.

Σε απάντηση, οι πρωτεύουσες της ΕΕ ζυγίζουν το ενδεχόμενο να στοχοποιήσουν τις ΗΠΑ με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά του μπλοκ. Ο χρυσός σημείωσε άνοδο έως και 2,1% στα 4.690 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι σημείωσε άνοδο 4,4% καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν χαμηλότερα. Ο Stoxx Europe 600 άνοιξε με πτώση 1,5% πριν ανακάμψει και διαπραγματευτεί με πτώση 0,9%. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που παρακολουθούν τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 μειώθηκαν κατά 0,9% και 1,2% αντίστοιχα. Οι αμερικανικές αγορέςείναι κλειστές σήμερα για την ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

«Η επιβολή δασμών σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της ρητορικής του Τραμπ για τη Γροιλανδία και δείχνει ότι σοβαρολογεί στην κλιμάκωση των ζητημάτων για να την αποκτήσει», δήλωσε ο Μοχίτ Κουμάρ του Jefferies. Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες ολοένα και πιο πολεμοχαρή ρητορική εναντίον της Γροιλανδίας, η οποία όπως λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική ασφάλεια και την οποία επιθυμούν η Ρωσία και η Κίνα.

Η Γροιλανδία είναι ένα ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας, το οποίο χειρίζεται η ίδια ορισμένους τομείς πολιτικής, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.



