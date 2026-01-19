Γιατί ένα μικρό χωριό στην Αρκτική έγινε ο μεγαλύτερος φόβος του Τραμπ
Στο Ναρσάκ της Γροιλανδίας κρύβεται ένας ορυκτός θησαυρός που καθορίζει τον νέο Ψυχρό Πόλεμο. ΗΠΑ, Κίνα και μια κοινότητα Ινουίτ σε μια γεωπολιτική παρτίδα σκακιού.
Στη νότια Γροιλανδία, εκεί όπου τα φιόρδ συναντούν τον πάγο και τα πολύχρωμα σπίτια στέκουν απέναντι στον Αρκτικό άνεμο, βρίσκεται το Ναρσάκ. Ένα χωριό 1.300 κατοίκων, με ψαράδες ιππόγλωσσου (Halibut) και μια καθημερινότητα που μέχρι πρόσφατα κυλούσε μακριά από τα φώτα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Κι όμως, κάτω από τα πόδια τους κρύβεται ένας θησαυρός ικανός να ανατρέψει γεωπολιτικές ισορροπίες.
