Κρεμλίνο: Ο Πούτιν έλαβε πρόσκληση από τον Τραμπ στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, κάτι που ωστόσο εξετάζεται αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν έλαβε πράγματι μια προσφορά μέσω διπλωματικών οδών για να ενταχθεί σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης. Αυτή τη στιγμή μελετάμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης», δήλωσε ο Πεσκόφ και πρόσθεσε. «Ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε με την αμερικανική πλευρά για να διευκρινίσουμε όλες τις λεπτομέρειες».

Σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο θα προεδρεύεται ισόβια από τον Τραμπ και θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να ασχοληθεί με άλλες συγκρούσεις.

Προσκλήσεις έχουν σταλεί σε περίπου 60 χώρες, ενώ οι αντιδράσεις ποικίλλουν. Η στενή σύμμαχος του Τραμπ, η Ουγγαρία, προσέφερε σαφή υποστήριξη στο σχέδιο, αποδεχόμενη κατηγορηματικά την πρόσκληση. Άλλες κυβερνήσεις, ωστόσο, ήταν λιγότερο ανοιχτές στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Οι κυβερνήσεις αντέδρασαν με επιφύλαξη στην πρόσκληση του Τραμπ να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «Συμβούλιο Ειρήνης» που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως, ένα σχέδιο που, σύμφωνα με διπλωμάτες, θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένοι διπλωμάτες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο στον ρόλο του ΟΗΕ στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Το σχέδιο προτείνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να υπηρετούν τριετή θητεία, εκτός εάν ένα έθνος καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου για μόνιμη ένταξη.