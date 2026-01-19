Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

Η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, στην οποία εξηγεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, δείχνει ότι η μη απονομή σε αυτόν του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2025 συνέβαλε στην τωρινή κλιμάκωση.

Η επιστολή αυτή του Αμερικανού προέδρου αποτέλεσε απάντηση σε προηγούμενη επικοινωνία του Νορβηγού πρωθυπουργού από κοινού με τον πρόεδρο της Φινλανδίας.

Σε αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει τους λόγους που αισθάνεται ότι δεν πρέπει να ανήκει στη Δανία η Γροιλανδία, ενώ εξηγεί τις αιτίες που η Ουάσινγκτον «πρέπει» να κατέχει το αρκτικό νησί.

Σε ανάλυσή του, το Sky News έκανε fact-checking στις αναφορές του Αμερικανού προέδρου προς τη Γροιλανδία, τη Δανία, το ΝΑΤΟ και τις απειλές της Μόσχας και του Πεκίνου στην Αρκτική.

Η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό:

Αγαπητέ Τζόνας,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σου αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης1 για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ2 , δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα3 , και γιατί έχουν «δικαίωμα ιδιοκτησίας»4 ούτως ή άλλως;

Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα5 , απλώς ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια6 , αλλά και εμείς είχαμε πλοία που προσάραζαν εκεί.

Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο7 από την ίδρυσή του, και τώρα το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες8 .

Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας9 .

Ευχαριστώ!

Πρόεδρος DJT

Ούτε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας ούτε η κυβέρνησή της επιλέγουν άμεσα τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης. Αντίθετα, η επιλογή γίνεται από την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, μια πενταμελή επιτροπή που διορίζεται από το κοινοβούλιο της χώρας. Αν και έχει λάβει επαίνους για τη συμβολή του στον τερματισμό της σχεδόν 40 ετών σύγκρουσης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες στις οποίες έχει εμπλακεί ο πρόεδρος Τραμπ έχουν αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικές. Οι συγκρούσεις μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης ξανάρχισαν μετά την ειρηνευτική συμφωνία που υπεγράφη πέρυσι. Εκτός από αυτές, ο Τραμπ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι έχει επιλύσει τις ακόλουθες συγκρούσεις: Ρουάντα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ισραήλ και Ιράν, Ισραήλ και Χαμάς, Ινδία και Πακιστάν, Αίγυπτος και Αιθιοπία, Σερβία και Κόσοβο. Ο Peter Viggo Jakobsen, αναπληρωτής καθηγητής στο Βασιλικό Κολλέγιο Άμυνας της Δανίας, δήλωσε στο Sky News ότι «δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια της Γροιλανδίας». «Δεν υπάρχει κανένα επείγον πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί – τα κινεζικά και ρωσικά πλοία για τα οποία συνεχίζει να μιλάει είναι προϊόν της φαντασίας του». Η Γροιλανδία έγινε αποικία της ενωμένης Δανικής-Νορβηγικής μοναρχίας τον 18ο αιώνα. Όταν το ενωμένο κράτος διαλύθηκε το 1814, η Δανία κράτησε τη Γροιλανδία. Τα δικαιώματα της Δανίας στη Γροιλανδία επιβεβαιώθηκαν από τις ΗΠΑ το 1916 - και υπάρχει ένα έγγραφο με την υπογραφή του υπουργού

Εξωτερικών των ΗΠΑ που το αποδεικνύει. Η πρώτη παρουσία των Σκανδιναβών στη Γροιλανδία χρονολογείται από τον Έρικ τον Κόκκινο, έναν Βίκινγκ που εξορίστηκε από την Ισλανδία και αναζήτησε μία νέα ζωή εκεί στα τέλη του 10ου αιώνα. Οι δαπάνες των συμμάχων του ΝΑΤΟ έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επιμονής του Τραμπ, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι διαφωνίες του με τους ηγέτες των συμμάχων του ΝΑΤΟ έχουν καταστήσει την συμμαχία πιο εύθραυστη. Το άρθρο 5 της συμμαχίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίζουν μια επίθεση εναντίον ενός από αυτά ως επίθεση εναντίον όλων. Στην ιστορία του ΝΑΤΟ, αυτό έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά: από τις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Τα μέλη του ΝΑΤΟ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Μεταξύ των στρατιωτών του ΝΑΤΟ που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, 43 ήταν από τη Δανία – σχεδόν ακριβώς η ίδια αναλογία θανάτων προς πληθυσμό που είχαν και οι ΗΠΑ στον πόλεμο. Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, Michael Clarke, λέει ότι η βίαιη κατάληψη του εδάφους από τις ΗΠΑ θα έθετε ουσιαστικά τέλος στην αξιοπιστία του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποια θα ήταν η επίδραση αυτού του γεγονότος στις ενέργειες και τις φιλοδοξίες χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Το μήνυμα που προκάλεσε την «έντονη» αντίδραση Τραμπ

Η επιστολή του κ. Τραμπ στάλθηκε ως απάντηση σε ένα μήνυμα που έλαβε από τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Jonas Gahr Stoere.

Ο κ. Stoere έστειλε το μήνυμα εκ μέρους του ιδίου και του Φινλανδού προέδρου Alexander Stubb.

Σε αυτό έγραψε:

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ, σχετικά με διατλαντικές επαφές, σχετικά με τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία και την χθεσινή ανακοίνωσή σας για τους δασμούς.

Γνωρίζετε τη θέση μας σε αυτά τα θέματα. Πιστεύουμε όμως ότι όλοι πρέπει να εργαστούμε για να το ξεπεράσουμε και να ηρεμήσουμε τα πνεύματα – συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας που πρέπει να σταθούμε ενωμένοι.

Προτείνουμε να σας καλέσουμε αργότερα σήμερα – και οι δύο μαζί ή ξεχωριστά – δώστε μας μια ιδέα για το τι προτιμάτε! Με φιλικούς χαιρετισμούς, Alex και Jonas».

