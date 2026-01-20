Γροιλανδία: O Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμούς - «100% θα προχωρήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «100%» έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία, προκαλώντας νέα ένταση στις διατλαντικές σχέσεις.

ΚΟΣΜΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου την ένταση με την Ευρώπη, δηλώνοντας ότι είναι «100%» έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως το ενδεχόμενο επιβολής δασμών με την αντιπαράθεση γύρω από τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν χωρίς δισταγμό σε εμπορικά μέτρα κατά ευρωπαϊκών κρατών.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου προτίθεται να επιβάλει δασμούς ύψους 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βρετανία. Όπως πρόσθεσε, οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το ίδιο καθεστώς θα εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, όλες κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει πράγματι να προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του, απάντησε κατηγορηματικά: «Θα το κάνω, 100%».

Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, περιοριζόμενος σε ένα λιτό «no comment» όταν του τέθηκε σχετικό ερώτημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, «η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας» και όχι στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επιβολή δασμών σε εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, εντάσσοντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο πίεσης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης, καθώς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θεσμοί έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε σενάριο που θα αμφισβητούσε το καθεστώς της Γροιλανδίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η χρήση των δασμών ως εργαλείου πίεσης θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις διατλαντικές σχέσεις.

Οι νέες δηλώσεις Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν νέο γύρο αντιδράσεων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, την ώρα που στις Βρυξέλλες εξετάζονται ήδη σενάρια απάντησης σε περίπτωση που οι απειλές μετατραπούν σε πράξη.

