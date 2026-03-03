Σύμβαση 717: Στις 24 Απριλίου η συνέχεια της δίκης των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

Οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, τη διενέργεια ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717

Άγγελος Βουράκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  • Η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος στη Σύμβαση 717 θα συνεχιστεί στις 24 Απριλίου 2026 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
  • Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για αντιφάσεις στο πόρισμα του ελέγχου που διενήργησαν σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717.
  • Το Δημόσιο δεν υποστηρίζει την κατηγορία καθώς η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αρνήθηκε να αιτηθεί την παράστασή του μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  • Ο πρώτος κατηγορούμενος αντιτίθεται στην παράσταση των συγγενών των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν υποστεί άμεση ζημία, ενώ ο αριθμός των παραστάσεων έχει φτάσει τους 42.
  • Το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη καταγραφή της δίκης με φωνοληψία παρά τις αντιρρήσεις σχετικά με τη μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.
Στις 24 Απριλίου 2026 θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Οι δύο ελεγκτές είχαν αναλάβει, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, τη διενέργεια ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Κατά το κατηγορητήριο, στο πόρισμα που συνέταξαν φέρεται να υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των ευρημάτων και των τελικών συμπερασμάτων τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πρώτος κατηγορούμενος παρέστη αυτοπροσώπως, εκπροσωπούμενος αυτή τη φορά από ιδιώτη δικηγόρο της επιλογής του. Αντιθέτως, ο δεύτερος κατηγορούμενος απουσίαζε λόγω ασθένειας και αιτήθηκε αναβολή μέσω του συνηγόρου του, ο οποίος προέρχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Όπως διευκρίνισε ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι κατηγορούμενοι είχαν αρχικώς ζητήσει – βάσει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης – να αναλάβει την υπεράσπισή τους το ΝΣΚ, αίτημα που είχε γίνει δεκτό σε προηγούμενη δικάσιμο. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκπροσωπεί μόνο τον δεύτερο ελεγκτή, καθώς ο πρώτος επέλεξε να στραφεί σε ιδιώτη συνήγορο.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση, το δικαστήριο είχε αναβάλει την εκδίκαση προκειμένου να κληθεί το Δημόσιο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Την ίδια στιγμή, το ίδιο το Δημόσιο – μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – εκπροσωπεί έναν από τους κατηγορουμένους, υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατ’ εφαρμογή διάταξης που επιτρέπει σε δημόσιους λειτουργούς να ζητούν νομική συνδρομή από το Δημόσιο για πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε ό,τι αφορά την παράσταση του Δημοσίου, ο πρόεδρος διευκρίνισε ότι το ΝΣΚ, σε εκτέλεση της προηγούμενης αναβλητικής απόφασης, απηύθυνε έγγραφο προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να ζητηθεί η εκπροσώπησή της από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ωστόσο, η Αρχή αρνήθηκε να προβεί σε σχετικό αίτημα με αποτέλεσμα το Δημόσιο τελικά να μην βρίσκεται στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΑΔ δεν υπέβαλε αίτημα για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στο ακροατήριο εμφανίστηκε ο πάρεδρος του ΝΣΚ, Διονύσιος Κολοβός. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η παρουσία του δεν είχε χαρακτήρα υποστήριξης της κατηγορίας, επισημαίνοντας πως δεν παρίσταται με αυτή την ιδιότητα, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να βρίσκεται στη διαδικασία προκειμένου να παράσχει τυχόν διευκρινίσεις, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το δικαστήριο.

Αίτημα για τυπική κλήτευση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση για το ζήτημα της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος, επισημαίνοντας, δεν είναι δυνατός ο εξαναγκασμός ενός διαδίκου να εμφανιστεί, εφόσον ο ίδιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Το δικαστήριο απέρριψε το σχετικό αίτημα.

Παράσταση συγγενών

Αντιρρήσεις στην παράσταση των συγγενών των θυμάτων στην υποστήριξη της κατηγορίας προτίθεται να καταθέσει εκ νέου ο πρώτος κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, παρά την αντίθετη κρίση του προηγούμενου δικαστηρίου. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι συγγενείς δεν έχουν υποστεί άμεση ζημία, καθώς –κατά τον ισχυρισμό της– το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου και όχι κατά ιδιωτών.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχαν γίνει δεκτές οι παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας από 17 συγγενείς θυμάτων. Στη σημερινή συνεδρίαση δηλώθηκαν και νέες παραστάσεις, τόσο από επιζώντες του δυστυχήματος όσο και από συγγενείς θυμάτων, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των υποστηρικτών της κατηγορίας να αγγίξει τους 42.

Πριν ακόμη ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, δημιουργήθηκε αντιπαράθεση σχετικά με τη μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης σε αυτό το στάδιο. Ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορουμένου επικαλέστηκε υπουργική απόφαση, ζητώντας την τήρησή της ως προς τον τρόπο καταγραφής. Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να προχωρήσει η μαγνητοφώνηση στο παρόν στάδιο. Παρέμβαση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπουλου η οποία σχολίασε αιχμηρά: «Δεν θέλει η Αρχή Διαφάνειας να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία;». Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά ότι θα γίνει πλήρης καταγραφή με φωνοληψία.

